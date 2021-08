Triển vọng bứt phá của bất động sản bán đảo Phương Mai

Bán đảo này gần đây ghi nhận sự đổ bộ của Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co với 4 phân khu, 17 tháp căn hộ và một tháp khách sạn cao cấp. Dự án phức hợp cao 115 m, với 39 tầng mỗi tháp, tương lai hứa hẹn là biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng nổi bật tại bán đảo Phương Mai, dù hướng nhìn từ sân bay, thành phố hay từ biển vào. Dự án do Tập đoàn Danh Khôi phát triển trên quỹ đất sạch ven biển, nằm ở khu vực không sóng lớn, hài hòa về khí hậu, minh bạch về pháp lý với các căn hộ biển sở hữu lâu dài.

Không theo đuổi mô hình lưu trú truyền thống, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được định hướng trở thành điểm đến du lịch "4 mùa". Theo đó, dự án gần kề hai danh thắng là Kỳ Co và Eo Gió, chú trọng phát triển nhiều tiện ích mới lạ cho du khách khám phá mỗi ngày. Dự án được thiết kế bởi Kume Design Asia (Nhật Bản), định hướng trở thành khu đô thị biển phong cách Nhật bên vịnh biển.

Dưới bàn tay của các kiến trúc sư Kume Design Asia, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được quy hoạch bài bản trên quỹ đất 8,3 ha với 4 phân khu lấy cảm hứng từ 4 thành phố nổi tiếng Nhật Bản: phố tuyết Sapporo, phố cổ Kyoto, phố ánh sáng Osaka và phố hiện đại Tokyo. Chiếm phần lớn quỹ đất vàng ven biển này này công viên thung lũng xanh 7,4 ha với nhiều điểm tham quan, hoạt động giải trí và lễ hội diễn ra quanh năm. Không gian cảnh quan mang bản sắc Nhật Bản được chú trọng, bao phủ toàn khu là hàng loạt tiện ích đặc sắc mô phỏng nét tinh hoa của xứ mặt trời mọc như cổng Torii đón bình minh, khu công viên 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, đường đèn lồng, giao lộ Shibuya, đồi diều cá Koi, con đường chuông gió, phố hoa tuyết, mèo may mắn khổng lồ... Nơi đây dự kiến trở thành tâm điểm giải trí sôi động tại Quy Nhơn.

Theo Tập đoàn Danh Khôi, Takashi Ocean Suite Kỳ Co có hồ sơ pháp lý an toàn. Bên cạnh đó, uy tín của đơn vị triển khai, bản sắc thiết kế riêng và giá trị tăng trưởng trong tương lai đang thu hút nhà đầu tư quan tâm đến dự án này. Khu đô thị biển được đầu tư quy mô góp phần đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lẫn đầu tư để an tâm tận hưởng cuộc sống ở gần biển, khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Dự án còn dành 75% cho quỹ sản phẩm căn hộ diện tích nhỏ với suất đầu tư hợp lý. Sắp tới phân khu đầu tiên Sapporo ra mắt, dự kiến sẽ có nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính dành cho nhà đầu tư, tiếp sau đó là rổ hàng liên tục ra mắt theo tiến độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường.