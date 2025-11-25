Triển vọng bất động sản thấp tầng Hà Nội

Tổng giao dịch nhà thấp tầng Hà Nội trong quý III vượt lượng mở bán mới, phản ánh nhu cầu với sản phẩm gắn liền với đất vẫn ổn định và được ưa chuộng, theo CBRE.

CBRE cho biết nguồn cung mở bán mới bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong quý III đạt hơn 620 căn, giảm gần 40% so với quý II và hơn 80% so với cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, lượng giao dịch đạt gần 640 căn, cao hơn số căn được tung ra thị trường, cho thấy phân khúc thấp tầng vẫn duy trì cầu ổn định trong bối cảnh nguồn hàng thu hẹp.

Về giá bán, thị trường ghi nhận xu hướng trái chiều giữa sơ cấp và thứ cấp. Giá sơ cấp trung bình giảm do phần lớn nguồn cung mới nằm ở các khu vực xa trung tâm. Ngược lại, giá thứ cấp tăng 4% so với quý trước, đạt 198 triệu đồng một m² đất, tương đương 7.545 USD, theo dữ liệu CBRE.

Giá bán thứ cấp trung bình, nhà ở gắn liền với đất Hà Nội giai đoạn quý I/2023 đến quý III/2025. Ảnh: CBRE

Báo cáo thị trường Hà Nội quý III của Savills cũng ghi nhận giá trị nhà thấp tầng tiếp tục tăng nhờ sự xuất hiện của các dự án chất lượng cao và tác động từ hạ tầng. Giá sơ cấp tăng nhẹ 4-9%, trong khi giá thứ cấp tăng 5-8% so với quý trước. Phần lớn giao dịch trên thị trường thuộc nhóm sản phẩm có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhu cầu đối với phân khúc thấp tầng được hỗ trợ bởi sự cải thiện hạ tầng, nguồn cung hạn chế và xu hướng tìm kiếm tài sản có giá trị sử dụng thực.

Các chuyên gia cho rằng giai đoạn tái cơ cấu danh mục cuối năm thường ghi nhận xu hướng ưu tiên các tài sản ổn định, hạn chế rủi ro và có khả năng giữ giá tốt. Với quỹ đất hạn chế và tốc độ đô thị hóa cao, biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội được xem là nhóm sản phẩm duy trì sức hút trong nhiều chu kỳ thị trường.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu, sự phát triển của các dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng và các trục kết nối Tây Hồ Tây - Hoài Đức tiếp tục tạo kỳ vọng về biên độ tăng giá ở những khu vực hưởng lợi.

Phân khu thấp tầng GIA by Kita nằm trong Ciputra. Ảnh: Kita Group

Trong bối cảnh này, một số dự án thấp tầng nội đô có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí tốt tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Phân khu GIA22 với 164 căn biệt thự thuộc khu đô thị Nam Thăng Long là một trong những công trình nổi bật nhờ vị trí, quy hoạch và mức độ hoàn thiện. Dự án nằm cạnh công viên quy mô lớn thuộc quy hoạch Tây Hồ, yếu tố giúp gia tăng giá trị lâu dài theo tiến trình phát triển hạ tầng đô thị.

Theo đơn vị phát triển, lợi thế của nhóm dự án thấp tầng nội đô đến từ sự khan hiếm quỹ đất, khả năng khai thác sử dụng ngay và mức độ ổn định cao trong các chu kỳ thị trường. Việc hoàn thiện pháp lý và giải thưởng "Nhà ở hạng sang xuất sắc nhất" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 góp phần nâng vị thế của dòng sản phẩm nhà ở cao cấp GIA by Kita trên thị trường.

GIA by Kita là dự án bất động sản cao cấp được phát triển bởi Kita Group - đơn vị sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam như Kiều by Kita, Kita Airport City, Hoa Lac Metro City. Với định hướng phát triển bền vững cùng cam kết trách nhiệm xã hội và môi trường, Kita Group đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều dự án lớn tại Việt Nam và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế.

Song Anh