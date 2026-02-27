Triển vọng bất động sản Cần Giờ

Cần Giờ đang hút loạt dự án hạ tầng lớn, cũng như đại đô thị Vinhomes Green Paradise hơn 2.700 ha, nhận nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư và người mua ở thực.

Sau nhịp chững lại trong tháng 11, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu cải thiện trong tháng cuối năm, với mức độ quan tâm và nguồn cung tăng trở lại. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản bán trên cả nước tăng khoảng 10%, trong khi lượng tin đăng bán và cho thuê tăng lần lượt 8% và 10%.

Tại TP HCM, xu hướng mở rộng không gian đô thị về phía biển và phía Tây đang hình thành. Khu Nam thành phố, đặc biệt là Cần Giờ, được nhắc đến như một điểm đến mới của bất động sản khi hạ tầng kết nối dần hoàn thiện. Khu vực này sắp tới sẽ có tuyến metro tốc độ cao kết nối với Bến Thành, cầu Cần Giờ, nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng đường vượt biển kết nối Vũng Tàu.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vingroup

Sự phát triển hạ tầng kéo theo triển vọng cho bất động sản. Nổi bật nhất tại khu vực là dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp quy mô lớn, kết hợp chức năng ở, nghỉ dưỡng và thương mại. Thay vì phát triển đơn lẻ từng phân khu, mô hình đại đô thị hướng tới hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh.

Điểm đặc biệt của đô thị này là vị trí giáp biển và rừng ngập mặn, sở hữu không gian nghỉ dưỡng biệt lập. Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm như biệt thự ven biển, nhà phố, căn hộ cao tầng - phù hợp để ở, nghỉ dưỡng, cho thuê hoặc đầu tư dài hạn.

Theo chủ đầu tư, diễn biến phục hồi của ngành du lịch cũng góp phần củng cố kỳ vọng đối với các khu đô thị ven biển. Khi lượng khách quốc tế tăng hai chữ số trong năm qua, những dự án có quy hoạch tổng thể, kết nối hạ tầng và định hướng khai thác dài hạn được đánh giá có khả năng hưởng lợi kép từ nhu cầu ở thực lẫn lưu trú.

Song song đó, xu hướng sàng lọc yếu tố đầu cơ ngày càng rõ. Việc triển khai mã định danh bất động sản toàn quốc từ năm 2026 được kỳ vọng tăng tính minh bạch, hạn chế giao dịch ảo và góp phần định vị lại giá trị tài sản. Trong bối cảnh này, các khu đô thị có pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch bài bản và quỹ đất lớn như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Green City được đánh giá có lợi thế cạnh tranh.

Cũng theo chủ đầu tư, một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi khẩu vị dòng tiền. Sau giai đoạn tăng nóng, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác dài hạn thay vì chạy theo sóng ngắn hạn. Các đại đô thị với quy mô hàng trăm hecta, tích hợp tiện ích và không gian sống xanh sẽ được quan tâm.



"Một đại đô thị ven biển với hệ sinh thái hoàn chỉnh như Vinhomes Cần Giờ vì thế nằm trong nhóm sản phẩm phù hợp với khẩu vị dòng tiền mới", vị đại diện nói.

Hoài Phương