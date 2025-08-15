Triển lãm Vietfish ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Bộ nhận diện thương hiệu mới có thiết kế tối giản, hiện đại, thể hiện khát vọng đổi mới và phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam.

Hội chợ Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (Vietfish) 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM. Sự kiện lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với diện tích trưng bày lên đến 14.000 m2 và 526 gian hàng của 280 công ty đến từ 17 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... và các đối tác quan trọng từ châu Âu như Đan Mạch. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, công nghệ và thị trường mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietfish. Ảnh: Vietfish

Để chào đón sự kiện sắp tới, ban tổ chức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, là sự kết tinh giữa di sản ngành và khát vọng tương lai, được thể hiện qua từng chi tiết thiết kế. Theo đó, kế thừa tinh thần từ logo cũ, phiên bản mới được tinh chỉnh với đường nét tối giản, dứt khoát hơn. Hình ảnh con cá được cách điệu mạnh mẽ, tạo cảm giác chuyển động và sẵn sàng bứt phá. "Sự thay đổi này thể hiện một Vietfish tự tin, hiện đại và quyết đoán hơn", đại diện ban tổ chức triển lãm cho biết.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ nhận diện nằm ở hệ thống họa tiết được xây dựng thông minh và ý nghĩa. Lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong ngành thủy sản và tại chính triển lãm, các nhà thiết kế "biến" chúng thành những biểu tượng đồ họa tối giản, hiện đại. Trong đó, hình ảnh con cá, sóng biển và bánh lái trở thành "biểu tượng cốt lõi", là sự tôn vinh dành cho di sản của ngành thủy sản - một ngành nghề gắn liền với biển cả và sự dẫn dắt. Các chấm tròn - "biểu tượng cộng đồng" đại diện cho hàng trăm gian hàng, hàng nghìn doanh nghiệp tham gia. Tất cả tạo thành một mạng lưới dày đặc, tượng trưng cho sức mạnh của sự kết nối và cộng đồng. Còn chữ "V" (Việt Nam, Victory - Chiến thắng) được cách điệu với đường nét mạnh mẽ, vươn thẳng lên cao. Đây là "biểu tượng khát vọng", hướng đến sự thịnh vượng, tinh thần không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới của ngành thủy sản Việt Nam và châu Á.

Logo và bộ nhận diện thương hiệu cũ của Vietfish. Ảnh: Vietfish

Bộ nhận diện mới sử dụng hai gam màu chủ đạo là xanh dương và màu đỏ. Màu xanh dương - màu của đại dương bao la, thể hiện sự tin cậy, chuyên nghiệp và cam kết một tương lai phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển. Màu đỏ - màu của ngọn lửa đam mê, nỗ lực không mệt mỏi và khát vọng chiến thắng, là điểm nhấn thể hiện năng lượng và quyết tâm bứt phá.

"Khi kết hợp lại, hệ thống họa tiết này tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh sống động, kể câu chuyện về một ngành thủy sản đa dạng, được dẫn dắt bởi tầm nhìn, luôn vận động và sẵn sàng giao thương với thế giới", đại diện ban tổ chức triển lãm chia sẻ.

Tham dự triển lãm lần này, khách tham quan không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng bộ nhận diện thương hiệu mới mà còn trải nghiệm "Seafood Expo" - nơi hội tụ những sản phẩm thủy sản chất lượng cao và các công nghệ chế biến, nuôi trồng tiên tiến nhất. Sự kiện cũng có các phiên giao thương B2B được tổ chức chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường.

Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia chuỗi hội thảo có sự góp mặt của những các chuyên gia hàng đầu. Họ sẽ cập nhật những xu hướng "hot", chia sẻ các thách thức và cơ hội phát triển của ngành. Ngoài ra, khu vực trải nghiệm - một không gian văn hóa đặc sắc, sẽ là nơi các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn và chiêu đãi khách tham quan những món ăn tinh túy từ hải sản.

Hàng nghìn khách tham quan góp mặt tại Vietfish 2024. Ảnh: Vietfish

Hội chợ Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (Vietfish) ra mắt vào năm 1999. Sau hơn 25 năm phát triển, Vietfish trở thành một trong những triển lãm thủy sản hàng đầu Đông Nam Á. Năm 2025, ban tổ chức đặt mục tiêu nâng tầm để Vietfish trở thành triển lãm thủy sản số một châu Á nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng toàn diện. Với chủ đề "Kết nối châu Á với thế giới", Vietfish hướng tới trở thành trung tâm kết nối thương mại, công nghệ và tri thức ngành thủy sản trên toàn châu lục. Slogan "Đổi mới và bền vững" thể hiện cam kết phát triển bền vững và sáng tạo.

Trong đó, với "đổi mới không ngừng", Vietfish 2025 sẽ là nơi trình diễn các công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh mới và giải pháp giúp ngành thủy sản châu Á nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Còn "phát triển bền vững" không chỉ là thương mại mà còn là trách nhiệm. Trước thách thức biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, Vietfish cam kết thúc đẩy hoạt động nuôi trồng, chế biến và kinh doanh có trách nhiệm, bảo vệ hệ sinh thái biển cho các thế hệ sau.

Hải My