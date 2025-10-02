Triển lãm Vietbaby Hanoi quy tụ 300 thương hiệu ngành hàng mẹ & bé

Triển lãm quốc tế Sản phẩm và dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em - Vietbaby Hanoi lần 5 quy tụ hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế, cùng hơn 250 gian hàng trưng bày.

Diễn ra từ ngày 25 đến 28/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, do Coex Vina và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, đây là triển lãm Vietbaby Hanoi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Vietbaby Hanoi là sự kiện thường niên, được các gia đình có con nhỏ đánh giá là một điểm đến mua sắm và trải nghiệm toàn diện và hấp dẫn. Còn các doanh nghiệp tìm thấy tại đây cơ hội kết nối, mở rộng hệ thống phân phối tại khu vực miền Bắc và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng địa phương. Các gian hàng trưng bày tại triển lãm chia thành nhiều lĩnh vực: sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, thực phẩm và dinh dưỡng, thời trang và phụ kiện trẻ em, đồ chơi giáo dục, thiết bị an toàn, sản phẩm nội thất cho bé, cùng nhiều dịch vụ liên quan khác.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: Coex Vina

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 300 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, trải rộng ở nhiều nhóm ngành hàng. Ở lĩnh vực thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng, có thể kể đến những tên tuổi nổi bật như Brauer, Biolane, Optibac, Orthomol, Pentavite, Healthy Care, Life-Space Probiotics, cùng các thương hiệu sữa hàng đầu như TH True Formula, Bellamy's Organic, Hikid, Aptamil, Arla, Bledina, a2 Milk, Withmom Cesar, Namyang, Meiji, Go Milk, Happi.

Khách tham quan trước gian hàng Bellamy's Organic. Ảnh: Coex Vina

Trong nhóm đồ dùng thiết yếu cho trẻ em, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm từ ghế ngồi ôtô, xe đẩy của Maxi-Cosi, Gb, Ergobaby, Unilove, Combi, Chicco, Cybex; đến máy tiệt trùng và máy hút sữa với các thương hiệu quen thuộc như Ecomom, Baby Brezza, Fatzbaby, Moazbebe, Medela, Momcozy, Mooimom. Bình sữa và bình uống nước cũng đa dạng với các thương hiệu Hegen, Moyuum, Farlin, Wesser, Pigeon, Heorshe, B.box, Ubmom.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé tại gian hàng Ubmom. Ảnh: Coex Vina

Triển lãm còn quy tụ đa dạng ngành hàng khác như quần áo trẻ em với các thương hiệu Nous, La Pomme, Embes, Chaang; đồ chơi giáo dục có Haave Bricks, mierEdu, Little Brian Paint Sticks.

Vietbaby Hanoi 2025 còn có sự góp mặt của nhiều công ty dược phẩm và nhà phân phối lớn như E&S Việt Nam, Sohaco, Starmed, CVI, TNCL, Lam Hà SG, Yodee, Bắc Nam, Trần Gia, Cầu Nối Việt, ANC Việt Nam, cùng hệ thống dịch vụ như Care With Love Spa chăm sóc mẹ và bé.

Đặc biệt, sự tham gia của các tổ chức quốc tế như New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) và Hongkong Trade Development Council (HKTDC) tạo thêm cầu nối thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác toàn cầu cho doanh nghiệp Việt.

Song song với Vietbaby Hanoi 2025, Triển lãm quốc tế Giáo dục Việt Nam - Vietedu Fair cũng diễn ra cùng thời gian và địa điểm, mang đến không gian trải nghiệm về giáo dục, công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến dành cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Sự kết hợp giữa hai triển lãm mở ra cơ hội kết nối đa chiều, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách tham quan.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietbaby Hanoi 2025 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng và miễn phí dành cho khách tham quan. Song song đó, các hội thảo và workshop chuyên đề mang đến cho phụ huynh các kiến thức về nuôi dạy trẻ, dinh dưỡng và chăm sóc sau sinh.

Các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội giao thương tại triển lãm. Ảnh: Coex Vina

Đặc biệt, triển lãm năm nay có khu vực trưng bày các sản phẩm đề cử của Vietbaby Awards 2025 với ba hạng mục giải thưởng. Trong đó, giải thưởng "Tân binh xuất sắc" dành cho doanh nghiệp lần đầu tham gia Vietbaby Fair đã thuộc về thương hiệu Orthomol. Giải thưởng "Lựa chọn bởi nhà mua hàng" dành cho doanh nghiệp nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ các nhà mua hàng thuộc về thương hiệu L'Ange. Còn thương hiệu Mooimom nhận giải thưởng "Lựa chọn bởi người tiêu dùng" - danh hiệu ghi nhận doanh nghiệp cùng đối tác tại Việt Nam có sản phẩm phổ biến, được đông đảo khách hàng tin dùng. Theo ban tổ chức, những giải thưởng này góp phần khẳng định uy tín và giá trị thương hiệu, đồng thời lan tỏa hình ảnh các sản phẩm tiêu biểu trong ngành mẹ và bé.

Song song, chương trình Vietbaby Shopmarks 2025 cũng ghi nhận và vinh danh những cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có mức độ tin cậy trên thị trường.

Khách tham quan còn có cơ hội nhận quà tặng vào cổng mỗi ngày, cùng hàng loạt phần từ chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra xuyên suốt các ngày triển lãm.

Diệp Chi