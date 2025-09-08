Triển lãm về ký ức và tình thân của hai cha con họa sĩ

Triển lãm 'Hai bố con' mở ra thế giới hội họa sáng tạo, ấm áp với hơn 30 bức tranh acrylic, ghi dấu ký ức cha con qua những năm tháng vẽ cùng nhau.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 20/9 tại Nhà triển lãm, 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Sự kiện mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc của nhà thiết kế Lê Văn Hà (Hà Chuối) và con gái Lê Minh Phương (Hến). Hơn 30 tác phẩm trưng bày không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh tình thân, ký ức và những khoảnh khắc giản dị trong đời sống gia đình.

Hai cha con nhà thiết kế Lê Văn Hà bên những bức tranh của mình. Ảnh: NVCC

Nhà thiết kế Hà Chuối cho biết ý tưởng triển lãm khởi nguồn từ những ngày giãn cách năm 2020. Trong bối cảnh sinh hoạt bị bó hẹp, hai cha con đã cùng nhau tìm đến hội họa như một cách sẻ chia và kết nối. "Con gái tôi thích vẽ từ nhỏ, còn tôi thì đã lâu không cầm bút. Nhưng khi con nói muốn vẽ về thế giới xung quanh, tôi biết mình không thể đứng ngoài", anh chia sẻ.

Cô bé Hến đam mê hội họa và học vẽ từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Từ những buổi vẽ ngẫu hứng trên sàn nhà, quá trình sáng tác dần trở thành hành trình bền bỉ, với nhiều tác phẩm mất hàng tháng, thậm chí vài năm mới hoàn thiện. Mỗi bức tranh là một câu chuyện nhỏ, được ghi lại bằng màu sắc và trí tưởng tượng. Trong đó, tác phẩm "Mạng" phản ánh nỗi lo về việc dành quá nhiều thời gian cho thiết bị điện tử, với hình ảnh bạch tuộc máy nuốt chửng tuổi thơ. "Phố" ra đời từ một lần hai cha con nhìn xuống khu đô thị và Hến liên tưởng đến cái gạt tàn thuốc lá, để rồi hình thành tác phẩm khu phố như bếp than rực nóng. Trong khi "Ồn" phác họa sự căng thẳng trong gia đình, đối lập với "Dưỡng" - một bức tranh mở ra giấc mơ đẹp về khu rừng đầy hoa, nơi trẻ con nô đùa tự do. Ngoài ra, còn nhiều tác phẩm khác.

Điểm đặc biệt của triển lãm không nằm ở kỹ thuật mà ở tình yêu thương được gửi gắm. Sau hơn 5 năm cùng nhau vẽ và sửa, có lúc vui, lúc nản lòng, những bức tranh giờ đây trở thành bằng chứng cho một hành trình trưởng thành chung của hai thế hệ.

Triển lãm cũng được xem là món quà tinh thần mà người cha dành tặng con gái khi cô vừa kết thúc thời trung học. Món quà không gói trong giấy, không buộc ruy băng, nhưng chứa đựng thời gian, sự lắng nghe và niềm tin rằng con sẽ tiếp tục bước đi bằng chính sắc màu của mình.

Lê Văn Hà, còn được biết đến với tên Hà Chuối, là nhà thiết kế sáng tạo hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Con gái anh, Lê Minh Phương (Hến), bắt đầu vẽ từ nhỏ và tham gia nhiều hoạt động sáng tạo cùng gia đình. Triển lãm "Hai bố con" là lần đầu tiên cả hai cùng ra mắt công chúng qua một dự án nghệ thuật chung.

Hải My