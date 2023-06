Triển lãm về báo chí Việt Nam trước năm 1945

Nhà in Tân Dân do nhà viết kịch Vũ Đình Long thành lập năm 1930. Nhà in gắn liền với các báo và tạp chí Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Ích Hữu, Truyền bá, Tao Đàn và hai tủ sách: Những tác phẩm hay và Tủ sách Tao Đàn. Ảnh: Nhà sưu tầm sách báo Nguyễn Phi Dũng