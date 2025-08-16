Triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế

Hà NộiSáng 16/8, triển lãm We are the children khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày hơn 200 tranh vẽ của trẻ em, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhi.

Triển lãm diễn ra hai ngày 16-17/8, giới thiệu tranh vẽ với nhiều chủ đề như bảo vệ môi trường, tình yêu gia đình, lòng nhân ái, khát vọng hòa bình. Các tác phẩm là tiếng nói hồn nhiên của trẻ thơ, đồng thời nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm vun đắp một tuổi thơ trọn vẹn.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan, Giáo sư - bác sĩ David Bangsberg cùng đại diện nhiều cơ quan, ban ngành và tổ chức.

Không gian trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, họa sĩ Hải Tre trực tiếp ký họa chân dung tặng khách tham quan. Người nhận có thể đóng góp tùy tâm cho Quỹ Hy vọng để hỗ trợ trẻ em yếu thế. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển tới các em.

Không gian triển lãm còn kết hợp hội họa và âm nhạc. Phần khai mạc có màn ký họa trực tiếp của họa sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ, hòa quyện với tiết mục nhạc cụ dân tộc do học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi đào tạo hòa nhập cho trẻ khiếm thị - biểu diễn.

Khách mời giao lưu là Hoàng Oanh, cô gái mồ côi mẹ, mất một chân vì tai nạn nhưng kiên cường vượt khó để trở thành sinh viên y khoa; và Chúc Mai, đến từ Làng trẻ SOS Hải Phòng, mang đến tác phẩm thể hiện ước mơ của mình.

Không gian để các em nhỏ gửi gắm ước mơ, khách tham quan chia sẻ cùng các em nhỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, bác sĩ David Bangsberg nhấn mạnh "không ngừng học hỏi là chìa khóa giúp các em vượt qua nghịch cảnh, hướng tới tương lai tươi sáng". Ông từng gây quỹ hơn 70 triệu USD cho nghiên cứu, được tạp chí Science vinh danh năm 2007 là nhà nghiên cứu HIV/AIDS có nguồn tài trợ lớn thứ hai toàn cầu.

Sự kiện nằm trong chuỗi triển lãm của trẻ em yếu thế do chương trình Ông Mặt Trời và Quỹ Hy vọng phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có Báo VnExpress, FPT Online, Đại học Ngoại thương, Tập đoàn Phenikaa, Novaland, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Đức Thanh.

Triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Hành trình triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế trên khắp cả nước.

Triển lãm được tổ chức lần đầu năm 2021, khi cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Nhiều bức tranh đã từng được giới thiệu tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội, chùa Vĩnh Nghiêm và Giác Ngộ ở TP HCM.

Không chỉ lan tỏa thông điệp nhân văn, triển lãm còn tạo tác động thiết thực qua bán tranh gây quỹ. Cùng với sự ủng hộ của doanh nghiệp và cá nhân, chương trình đã quyên góp hơn 70 tỷ đồng, hỗ trợ 2.200 bệnh nhi điều trị và trao hàng nghìn phần quà tới trẻ em yếu thế trên cả nước.

Nga Thanh