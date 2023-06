Triển lãm tranh của họa sĩ Đông Nam Á

Tranh acrylic trên vải "The Water is Wide" của Casey Tan Jie Wei chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ không chuyên tại cuộc thi ở Singapore năm 2019. Tranh mô tả cảnh mọi người đang cố gắng bám vào chiếc thuyền giữa biển khi sóng dâng cao, được họa sĩ lấy cảm hứng từ những vụ thảm họa trên khắp thế giới.



Các tác phẩm được giới thiệu dịp cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 9/5 đến hết 6/8. Lễ trao giải và trưng bày tranh đoạt giải dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại TP HCM. Đây là cuộc thi vẽ tranh thường niên do ngân hàng UOB tổ chức từ những năm 1970, nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ ở Đông Nam Á và thúc đẩy nền nghệ thuật khu vực phát triển.