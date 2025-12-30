Triển lãm thời trang 'Miệt cù lao' nhận bằng kỷ lục Việt Nam

TP HCMNhà thiết kế Nguyễn Minh Công nhận bằng kỷ lục cho triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật, tôn vinh ẩm thực Nam Bộ.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng chứng nhận Triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật tái hiện không gian ẩm thực và văn hóa dân gian Nam Bộ đầu tiên tại Việt Nam cho Nguyễn Minh Công, ngày 29/12.

Nhà mốt xem đây là dấu mốc đáng nhớ trong 10 năm xây dựng sự nghiệp. "Bằng kỷ lục không phải là đích đến mà là lời nhắc để tôi tiếp tục sáng tạo, lưu giữ và phát huy hơn nữa giá trị truyền thống", anh nói.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công bên bố mẹ khi nhận bằng kỷ lục.

Trên sân khấu, Nguyễn Minh Công cảm ơn gia đình, các cộng sự cùng tham gia để giới thiệu dự án tới công chúng, kéo dài từ ngày 15/10 đến 15/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Êkíp dựng ba không gian gồm Vùng ký ức - trưng bày 20 thiết kế lấy cảm hứng từ các loại bánh dân gian như bánh khọt, da lợn, bánh bèo. Phom dáng hiện đại cùng chất liệu mô phỏng bột nếp, vỏ bánh khiến bộ sưu tập gây ấn tượng với người xem. Bếp xưa là nơi công chúng thưởng thức bánh mứt truyền thống, trà sen, trà thảo mộc. Cuối cùng là không gian tương tác văn hóa với các hoạt động workshop gói bánh, làm thiệp, nặn bột nghệ thuật.

Không gian trưng bày các thiết kế thời trang của Nguyễn Minh Công tại triển lãm hồi tháng 11.

Đạo diễn Phan Thảo Phương cho biết triển lãm được thiết kế với lối đi uốn lượn gợi hình ảnh miền Tây sông nước. Các họa tiết bông sen, lá dừa được xử lý trên nền trắng mang phong cách hiện đại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống.

Triển lãm thời trang cảm hứng bánh dân gian miền Tây Các hoa hậu, á hậu trình diễn trang phục thuộc bộ sưu tập tại khai mạc triển lãm tối 15/10.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - đánh giá triển lãm mở ra góc nhìn mới mẻ về sự giao thoa giữa thời trang đương đại và ẩm thực truyền thống. "Dự án cho thấy nỗ lực của một nhà thiết kế đưa thời trang vượt khỏi khuôn khổ sàn diễn thông thường", bà Ngọc nói. Còn ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam - nhận xét triển lãm cho thấy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần đưa giá trị truyền thống Việt vươn xa trong tương lai.

Nhiều sao dự sự kiện chúc mừng nhà thiết kế gồm ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Yến Nhi, Kiều Duy, Thanh Ngân, Á hậu Phương Anh, Quỳnh Anh, Quỳnh Châu.

Á hậu Quỳnh Châu (trái) và ca sĩ Hòa Minzy (phải) chúc mừng Nguyễn Minh Công.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, 30 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa thiết kế thời trang Đại học quốc tế Hồng Bàng. Anh từng lọt vào top 5 cuộc thi Project Runway 2014. Anh từng giới thiệu nhiều bộ sưu tập như Dreamland, Muse's Garden, ThePrincess, tham gia nhiều mùa Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam.

Năm 2022, Nguyễn Minh Công nhận bằng kỷ lục Việt Nam với nội dung người đầu tiên sáng tạo thời trang từ ẩm thực miền Tây.

Vi Đoàn

Ảnh, video: Ban tổ chức, nhân vật cung cấp