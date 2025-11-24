Triển lãm tái hiện y phục Việt qua ba thế kỷ

Kỷ niệm 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), Bảo tàng TP HCM mở triển lãm chủ đề Nam diện - y phục người Việt qua ba thế kỷ.
Triển lãm giới thiệu những bộ trang phục phổ biến của người Việt trong khoảng thế kỷ 17 - 20. Các hiện vật phỏng dựng dựa trên tư liệu tranh ảnh, cổ vật.
Cạnh đó là chiếc lọng bướm, phụ kiện xuất hiện thời Lê Trung Hưng và tiếp tục dùng trong thời Nguyễn, sử dụng trong các đoàn rước, nghi thức đình chùa và lễ hội truyền thống.
Áo chẽn được sử dụng phổ biến, cả hoàng đế cũng mặc kiểu này nhưng được thiết kế mang đặc trưng riêng biệt. Trong ảnh, mẫu áo chẽn mô phỏng lại trang phục của vua triều Nguyễn.
Áo chẽn sử dụng trong triều Nguyễn, mô phỏng từ trang phục của thái tử Bảo Long - con vua Bảo Đại và là thái tử cuối cùng của Việt Nam.
Nhiều phụ kiện, trang sức, thẻ bài, mũ mão được trưng bày bên cạnh quần áo. Triển lãm diễn ra từ ngày 22/11 đến 22/12.
Quỳnh Trần