Triển lãm tái hiện y phục Việt qua ba thế kỷ

Một mẫu áo trực lĩnh tại triển lãm. Mẫu này được phỏng dựng dựa trên bức họa Hoàng Thanh Chức Cống Đồ của nhà Thanh mô tả cư dân Việt Nam và kỹ thuật cắt may thời Lê.

"Đây là cổ phục mà tôi thích nhất vì sự phổ biến, khi mặc thấy thoải mái và rất đẹp", Nguyễn Bảo Nguyên Nguyên, một khán giả, nói. Nguyên diện áo trực lĩnh tự may tới tham quan sự kiện.