Triển lãm quốc tế VietAd 2021 và VPSE 2021 sắp tổ chức

Hà NộiTriển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam và Triển lãm Quốc tế ngành In ấn và Bao bì Việt Nam sắp diễn ra.

Được sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VietAd 2021) Hà Nội từ ngày 22-24/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E - Hà Nội (Cung Hữu nghị Việt Xô). Diễn ra đồng thời là Triển lãm Quốc tế ngành In ấn và Bao bì Việt Nam (VPSE 2021) do Công ty Đông Nam tổ chức dưới sự chủ trì của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Hiệp hội In Việt Nam.

Ngành quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua các phương tiện quảng cáo, hoạt động quảng cáo đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Không chỉ là công cụ đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, quảng cáo còn trực tiếp thúc đẩy giá trị doanh nghiệp thông qua việc quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu, góp phần không nhỏ trong việc củng cố vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.

Qua 12 năm tổ chức thành công, triển lãm VietAd đã trở thành triển lãm chuyên ngành thiết bị - công nghệ quảng cáo lớn hàng đầu tại Việt Nam, được biết đến rộng rãi trong khu vực châu Á và các nước trên thế giới. Triển lãm VietAd được Hiệp hội Triển lãm toàn cầu - UFI công nhận là triển lãm đạt chuẩn quốc tế, là sự kiện thường niên được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội, trở thành kênh giao thương chính của các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo Việt Nam.

Triển lãm quốc tế VietAd và VPSE thu hút đông đảo khách tham quan chuyên ngành. Ảnh: VietAd-VPSE.

Đồng hành cùng VietAd, Triển lãm VPSE cũng khẳng định vị thế tại thị trường các tỉnh phía Bắc sau 5 năm tổ chức. Đây là một trong những sự kiện chuyên ngành uy tín, nơi các doanh nghiệp có thể trưng bày, trình diễn các loại máy móc, thiết bị, công nghệ thuộc lĩnh vực in ấn và bao bì. Đồng thời là cơ hội tốt để các tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành in ấn, bao bì tại Việt Nam.

Triển lãm VietAd 2021 - Hà Nội và Triển lãm VPSE 2021 - Hà Nội có quy mô 200 gian hàng, quy tụ nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến của ngành quảng cáo, in ấn và bao bì.

Các lĩnh vực tham gia Triển lãm VietAd 2021:

- Máy móc ngành quảng cáo: máy in quảng cáo, máy cắt, máy CNC, máy rắc bột, máy điêu khắt, máy uốn chữ, máy hàn...

- Công nghệ LED: màn hình LED, LED modul, LED dây, LED quảng cáo, nguồn LED, mạch điều khiển LED...

- Thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo: mực in, decal, chân chữ nhuôm, nhôm làm hộp đèn...

- Dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo: thiết kế và in ấn quảng cáo, thi công quảng cáo ngoài trời, gia công chữ nổi, tranh 3D quảng cáo...

Các lĩnh vực tham gia Triển lãm VPSE 2021:

- Máy móc, thiết bị ngành in ấn: máy in phun, máy in UV, máy in UV cuộn, máy in chuyển nhiệt...

- Máy móc, thiết bị ngành bao bì: máy bế - ép nhũ, máy uốn dao tự động, máy dán hộp giấy, máy làm túi, máy ghi bản, máy cán màn nhiệt tự động, máy dán nhãn tự động - bán tự động, máy chia cuộn, máy xả cuộn...

- Vật tư, vật liệu ngành in ấn, bao bì: màn nhiệt các loại, giấy mỹ thuật, mực in, bao bì, trục cao ép in ống đồng, đệm cao su thực phẩm, dao bế, ru lô cao su, trục cao su...

Một số thương hiệu trưng bày tại VietAd 2021 - Hà Nội gồm Canon, Jinbo, Mimaki, Infiniti, HP, LTech, Benson, Microtek, Xeda, Yike, Gold Win, Epson, Fujifilm, Mean Well, Uni-Tech, Nova Star, Jielin, G.Weike, InkTec, Eyecolor, Jinka, Grando, Eizo, Suda, Unilumin, NC LED, LED Aqtech, Techkon, Han's Yueming Laser, DSC, Summa, ATX Power, Kuking, Gethray, Linsn Technology, Fortune, Siegger, Flexpro, Myiro, DMS, Skyjet, Jangli, ATX The Light, Onbon, Fine, Power, E-Power, Taimes, SID, Orient Longke, Chunjin Vina, Just, T-Rex, CZCL, Inksun...

Gian hàng được nhiều người quan tâm tại Triển lãm quốc tế Vietad 2020 và VPSE 2020. Ảnh: VietAd-VPSE.

Một số thương hiệu trưng bày tại Triển lãm VPSE 2021 - Hà Nội gồm ACE Machinery, Signature, Baoma Printing Equipment, Nikko, Ader, Imperial Ink, Zhengmao, DOC, Yoco, CHM, Savatech, Morohoshi, New Hangcheng, ZNiEP, HS, Yueshun...

Triển lãm VietAd 2021 - Hà Nội và Triển lãm VPSE 2021 - Hà Nội dự kiến chào đón trên 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Bảo Khánh