Triển lãm 'ProPak Vietnam 2026' kết nối công nghệ bao bì toàn cầu

Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu công nghệ xử lý nguyên liệu, chiết rót và đóng gói bao bì vô trùng tại sự kiện.

"ProPak Vietnam 2026", triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì, sẽ diễn ra từ 31/3 đến 2/4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP HCM. Sự kiện do Informa Markets tổ chức thường niên tại Việt Nam, giới thiệu các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xử lý, chế biến và đóng gói.



Chương trình năm nay quy tụ hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có các nhóm gian hàng quốc tế đến từ Áo, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Italy. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất trong nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và hàng tiêu dùng.

Phạm vi giới thiệu công nghệ bao phủ nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất. Các giải pháp được trưng bày gồm công nghệ xử lý nguyên liệu, chiết rót và đóng gói vô trùng, công nghệ chế biến sữa, thực phẩm, đồ uống và dược phẩm. Các doanh nghiệp cũng đưa ra những giải pháp về bao bì linh hoạt, vật liệu PET, thiết kế bao bì có thể tái chế, công nghệ mã hóa - đánh dấu, nhãn mác - in ấn và hệ thống kiểm nghiệm, đo lường.

Bên cạnh khu vực giới thiệu công nghệ, chương trình hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức với sự tham gia của nhiều hiệp hội trong ngành như: Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam, Hiệp hội Bao bì Việt Nam và Viện Bao bì Australia. Các phiên thảo luận tập trung vào những chủ đề như: tiêu chuẩn logistics, an toàn thực phẩm và phát triển bao bì bền vững.

Song song đó, chương trình "Buyer Program" được tổ chức nhằm kết nối các đơn vị đang có nhu cầu đầu tư với những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ. Thông qua các buổi gặp gỡ theo lịch hẹn, chương trình giúp doanh nghiệp tìm kiếm và so sánh giải pháp phù hợp với hệ thống sản xuất hiện có.

"ProPak Vietnam 2026" dự kiến thu hút hơn 11.000 khách thương mại, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, mỹ phẩm và thủy sản. Đại diện các hiệp hội ngành nghề, cơ quan quản lý và viện, trường chuyên ngành cũng góp mặt.

Đặc biệt, năm 2026, "ProPak Vietnam" tiếp tục được tổ chức đồng thời với triển lãm "DrinkTech Vietnam" và "Plastics & Rubber Vietnam". Ba chương trình tạo thành chuỗi kết nối từ vật liệu, bao bì đến công nghệ chế biến và đóng gói. Theo đơn vị tổ chức, các hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cập nhật xu hướng công nghệ mới của ngành.

(Nguồn: Informa Markets)