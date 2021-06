Triển lãm ôtô New York trở lại vào tháng 8

MỹSau khi bị hoãn rồi hủy trong 2020 do đại dịch Covid-19, New York Auto Show năm nay được lên lịch vào 20-29/8.

Thống đốc New York, Andrew Cuomo thông báo hôm 2/6 rằng New York International Auto Show sẽ tái xuất với diện mạo mới tại Trung tâm Jacob Javits vào cuối tháng 8 tới. Vé sẽ được bán từ 30/6.

Gần như trọn một khán phòng sẽ dành để trưng bày các mẫu xe điện. Tổng cộng khoảng 1.000 mẫu xe sẽ tụ hội tại sự kiện năm nay.

Triển lãm ôtô New York năm 2019. Ảnh: Bloomberg

Triển lãm năm nay cũng sẽ trở lại với công suất dự kiến tương tự trước đại dịch. Trung tâm Jacob Javits gần đây được mở rộng thêm và có diện tích 111.500 m2, tức tăng 50% so với trước, cũng có nghĩa thêm không gian để không quá nhiều người tập trung cùng một chỗ.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn nhấn mạnh rằng họ luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Việc bán vé không tiếp xúc, các quy định về giãn cách và những quy tắc về vệ sinh khử khuẩn sẽ được giám sát chặt chẽ.

Năm 2020, triển lãm ôtô New York vốn có lịch tổ chức vào 10-19/4 nhưng sau đó bị hoãn đến 28-8-6/9 do dịch bệnh. Ngày 22/5, ban tổ chức thông báo hủy sự kiện do Trung tâm Hội nghị nơi triển lãm diễn ra tiếp tục được sử dụng là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19.

Mỹ Anh (theo ABC7)