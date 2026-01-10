Triển lãm ôtô Mỹ chỉ có một màn ra mắt xe mới

Detroit Auto Show 2026 chỉ có một mẫu xe mới được xác nhận ra mắt, trong khi số thương hiệu tham dự nhiều hơn.

Từng là tâm điểm của lịch trình ngành ôtô Mỹ, Triển lãm ôtô Detroit giảm sút mức độ hiện diện trong những năm gần đây. Giống như nhiều triển lãm ôtô quy mô lớn trên thế giới, những người tổ chức đã buộc phải suy nghĩ lại về bản sắc của mình trong bối cảnh hậu Covid. Khi phiên bản năm 2026 chuẩn bị khai mạc vào tuần tới, chỉ có một màn ra mắt toàn cầu duy nhất được chính thức xác nhận.

Ban tổ chức cho biết 27 thương hiệu sẽ có mặt tại triển lãm diễn ra ngày 14-25/1, tăng từ 22 thương hiệu được giới thiệu vào 2025. Các nhà sản xuất ôtô lớn sẽ trưng bày tại Detroit bao gồm Subaru, General Motors, Ford, Stellantis, Toyota và Kia.

Khách tham quan đi qua các mẫu xe khác nhau tại Detroit Auto Show 2025. Ảnh: Detroit Free Press

Các hãng sẽ cùng với một số đại lý trưng bày nhiều loại xe từ các thương hiệu bao gồm Honda, Hyundai, Audi, Ferrari, Ineos, Mercedes, Aston Martin, Jaguar, Polestar, Land Rover và Mini.

Một phiên bản mới hoặc phiên bản đặc biệt của Ford Bronco dự kiến mắt tại sự kiện này, với kế hoạch của hãng là giới thiệu mẫu xe tại một buổi gặp gỡ truyền thông riêng vào ngày 13/1. Mặc dù việc ra mắt sẽ không diễn ra bên trong triển lãm, Ford vẫn sẽ thu hút sự chú ý, vì trụ sở chính tại Detroit của hãng cũng sẽ tổ chức lễ ra mắt xe đua F1 năm 2027 của Red Bull Racing, có thể cùng một mẫu xe thể thao mới, vào ngày 15/1.

Ram dự kiến trưng bày mẫu 1500 SRT TRX mới và Power Wagon dùng động cơ diesel tại sự kiện, giúp khách tham quan có cái nhìn cận cảnh hơn về cả hai dòng xe bán tải này.

Trở lại với triển lãm, khách tham dự có thể mong đợi một bố cục tương tác hơn. Sự kiện năm nay sẽ có 5 đường thử nhỏ gọn được xây dựng ngay trên sàn triển lãm, mang đến cho khách tham quan cơ hội lái thử một số mẫu xe được trưng bày.

Detroit cũng sẽ một lần nữa là nơi diễn ra lễ trao giải Ôtô, Xe bán tải và Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ.

Trao đổi với Auto News, giám đốc điều hành của Hiệp hội các đại lý ôtô Detroit cho biết ông dự đoán lượng khách tham dự triển lãm năm 2026 sẽ vượt qua con số 275.000 người của năm 2025.

Detroit không phải là thành phố duy nhất tổ chức sự kiện ôtô lớn trong tháng 1 này. Tại Bỉ, Triển lãm Ôtô Brussels vừa khai mạc và dự kiến là triển lãm ôtô lớn nhất châu Âu trong năm.

Điểm nổi bật nhất tại Brussels có thể là màn ra mắt toàn cầu của xe điện Kia EV2. Triển lãm cũng sẽ giới thiệu một số mẫu xe ra mắt tại châu Âu, bao gồm Hyundai Nexo thế hệ mới nhất và hai mẫu xe concept của Hyundai: Concept Three và Insteroid.

Các mẫu xe khác được trưng bày tại sự kiện Brussels bao gồm Alfa Romeo Tonale nâng cấp, Alpine A390 mới, Leapmotor B03X và một số mẫu xe Nio, trong đó có mẫu Firefly cấp thấp. Renault Twingo mới ra mắt cũng sẽ được trưng bày.

