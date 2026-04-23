Triển lãm ôtô Bắc Kinh: cuộc thị uy của xe cao cấp Trung Quốc

Tại triển lãm sắp diễn ra, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang cho thấy rõ ý định nhắm đến khách hàng của các thương hiệu hạng sang Đức.

Sau nhiều năm sản xuất ra những chiếc xe điện tiên tiến nhất về công nghệ và giá thành thấp nhất thế giới, các hãng Trung Quốc như Geely và Nio đang tung ra một loạt mẫu xe cao cấp trang bị nhiều tính năng và có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ đến từ Đức, như Porsche, BMW, Audi, theo Reuters.

Đây là một sự thay đổi lớn đối với một ngành công nghiệp đã trải qua ba năm chìm trong cuộc chiến giá cả xe điện khốc liệt và đặt ra mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất ôtô cao cấp truyền thống - cả ở Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới - và trên toàn thế giới.

"Cuộc chiến giá cả đã biến thành cuộc chiến về giá trị đồng tiền," ông Bo Yu, giám đốc tại công ty nghiên cứu JATO Dynamics, cho biết.

Tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh năm nay, khai mạc vào ngày 25/4, ngành công nghiệp dự kiến sẽ ra mắt 181 mẫu xe và 71 xe concept, bao gồm các mẫu SUV cỡ lớn, cao cấp, theo ông Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội ôtô Trung Quốc (CPCA).

Cuộc chiến giành thị trường xe cao cấp báo hiệu thêm nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất ôtô Đức tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, doanh số tích lũy của các nhà sản xuất ôtô Đức tại Trung Quốc đã giảm gần 25%, xuống còn 3,85 triệu xe so với 5,1 triệu xe vào năm 2019.

Mercedes, BMW và các công ty con của Volkswagen là Porsche và Audi đều ghi nhận doanh số giảm tại Trung Quốc trong quý đầu tiên.

Việc đẩy mạnh phân khúc cao cấp cũng sẽ làm gia tăng cạnh tranh ở nước ngoài. Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ngày càng tìm cách vươn ra thị trường nước ngoài sau khi cuộc chiến giá cả khiến thị trường nội địa tràn ngập xe hơi.

Các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc đã có thể hấp thụ thuế quan của Liên minh châu Âu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc và giữ giá thấp hơn so với các mẫu xe tương tự từ các đối thủ châu Âu. Xe hybrid và xe động cơ đốt trong của Trung Quốc không phải chịu thuế của EU.

Doanh số ôtô tại Trung Quốc đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ 2025 trong quý đầu tiên và dự kiến duy trì ở mức ổn định hoặc giảm trong tương lai gần.

Zeekr 8X - SUV hạng sang cỡ lớn sẽ có mặt tại triển lãm ôtô Bắc Kinh. Ảnh: Zeekr

Thương hiệu cao cấp Zeekr của Geely đã ra mắt 8X, một chiếc SUV hybrid cắm điện cỡ lớn, tầm xa, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, giải trí và công nghệ.

8X có thể nghiêng sang bên trước khi xảy ra va chạm bên hông để bảo vệ hành khách. Nếu xe đỗ ở chỗ chật hẹp, người lái có thể vẫy tay và xe sẽ tự ra khỏi chỗ để hành khách dễ dàng lên xe.

8X có giá khởi điểm dưới 53.000 USD, trong khi Porsche Cayenne và BMW M5 có giá khởi điểm lần lượt khoảng 135.000 USD và 205.000 USD.

"Đây là ông vua mới của đường phố", CEO Geely, Gan Jiayue, nói với khán giả tại một sự kiện ở Ninh Ba, cách Thượng Hải khoảng 200 km về phía nam.

Tu Le, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Sino Auto Insights, cho biết bằng việc tung ra các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang "gửi phát súng cảnh cáo" tới các nhà sản xuất ôtô Detroit như General Motors, Ford và Stellantis, những hãng chuyên sản xuất các mẫu xe có lợi nhuận cao này.

Hiện khách hàng Mỹ không thể mua ôtô Trung Quốc, mặc dù nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán điều đó sẽ thay đổi trong tương lai.

"Con gà đẻ trứng vàng của Detroit không còn an toàn nữa", Le nói.

Sự trỗi dậy của các dòng xe cao cấp Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nhân khẩu học và thị hiếu người tiêu dùng đã thay đổi. Theo ông Cui, độ tuổi trung bình của người mua xe Trung Quốc đã tăng từ 30 lên hơn 40, trong khi các gia đình lại muốn những mẫu xe cao cấp lớn hơn, dẫn đến nhu cầu đối với các dòng xe bình dân giảm.

Đại diện của JATO Dynamics cũng cho rằng người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng bị thu hút bởi công nghệ hàng đầu của các nhà sản xuất xe điện nội địa, trong khi những người mua trẻ tuổi lại không quan tâm đến truyền thống lâu đời vốn là thế mạnh của các thương hiệu cao cấp Đức tại châu Âu.

"Các thương hiệu Đức đang bị mắc kẹt trong quá khứ. Nhưng người tiêu dùng Trung Quốc muốn đón nhận tương lai", vị này nói.

Chuyên gia tư vấn ôtô Felipe Munoz cho biết, mặc dù "không thể tưởng tượng được cách đây 5 năm" rằng người tiêu dùng Trung Quốc lại ưa chuộng các mẫu xe cao cấp nội địa hơn các đối thủ Đức lâu đời, "giờ đây các thương hiệu xa xỉ và cao cấp nước ngoài sẽ khó tồn tại hơn ở Trung Quốc".

Ông nói: "Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có xảy ra ở bên ngoài Trung Quốc hay không. Tại châu Âu, các thương hiệu cao cấp của Đức là chuẩn mực về chất lượng." "Điều đó sẽ rất khó thay đổi," Munoz nói thêm.

Mỹ Anh