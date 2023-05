Triển lãm những kiệt tác hội họa của Hà Lan

"View of Houses in Delft", tên gọi khác là "The Little Street" do Johannes Vermeer thực hiện năm 1658. Theo bảo tàng Rijksmuseum, đây là tác phẩm khác thường trong gia tài tranh của Vermeer. Họa sĩ vẽ những ngôi nhà cũ, tường bằng gạch, quét vôi và những vết nứt do thời gian gần như thấy rõ được. Địa điểm trong tranh là Vlamingstraat 40-42 ở Delft - nơi dì họa sĩ sống cùng các con từ khoảng năm 1645 đến khi bà qua đời vào năm 1670.