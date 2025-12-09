Triển lãm nghệ thuật về vẻ đẹp của sự thinh lặng

Triển lãm "Phổ thinh lặng" gồm bộ ảnh của bốn tác giả và tác phẩm điêu khắc, phản ánh thế giới vô thanh của trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Triển lãm thiết kế theo mô hình giáo dục nghệ thuật, với sự tham gia của năm tác giả: nhiếp ảnh gia Tang Tang, Hải Thanh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Huế và nhà điêu khắc Lập Phương. Các tác phẩm được chụp ở hai ngôi trường giáo dục đặc biệt, lột tả tâm lý, biểu lộ cảm xúc, nhu cầu được giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Chân dung về trẻ rối loạn phổ tự kỷ của nhiếp ảnh Tang Tang. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ảnh chân dung của Tang Tang tập trung vào ánh mắt, cho thấy cảm xúc và sự lúng túng của trẻ. Nguyễn Thanh Huế với bộ ảnh The Moment theo chân các nhân vật trong sinh hoạt hàng ngày, ghi lại nỗ lực của các bé trong tương tác, can thiệp giáo dục đặc biệt. Còn ảnh của Nguyễn Ngọc Hải diễn đạt những phản chiếu thầm lặng qua các giác quan mà người tự kỷ trải nghiệm. Tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Lập Phương là sự kết hợp giữa sự mềm và cứng của vật liệu, đường cong, khoảng trống, gợi nhiều suy nghĩ.

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh cho biết quan tâm đến chủ đề trẻ tự kỷ từ 15 năm trước. Anh cho rằng bản thân chưa hiểu biết đủ sâu, chủ yếu làm theo bản năng nên tác phẩm chưa được như mong muốn. Lần này, anh dùng góc nhìn mới, đi sâu vào câu chuyện thay vì chỉ dừng ở vẻ bề ngoài. Anh có hai buổi tiếp xúc các cô giáo dạy trẻ, được lắng nghe và hiểu hơn về các em để thực hiện bộ ảnh Chạm.

Bức ảnh của tác giả Thanh Huế. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo ban tổ chức, rối loạn phổ tự kỷ ngày càng được nhận diện rộng rãi trong xã hội hiện đại. Nhiều câu chuyện cá nhân bị bỏ quên, những cảm xúc bị gói kín, thế giới nội tâm khác biệt của họ chưa được hiểu đúng. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, triển lãm nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích sự đồng hành, thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt.

Trong vai trò giám tuyển, nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc cho biết anh chọn được 31 bức ảnh có chiều sâu cảm xúc nhất trong hàng trăm bức của bốn tác giả. "Nhiều tác phẩm thể hiện được vấn đề tác giả muốn nói đến, mang tính chân thực, gần gũi. Qua đó, họ truyền tải sự quan sát, suy ngẫm của bản thân về một vấn đề của xã hội", anh nói.

Ca sĩ Thảo Trang ấn tượng với các tác phẩm trắng đen của Tang Tang. "Những bức ảnh của anh ấy khiến tôi như chạm được đến cảm xúc của nhân vật qua từng ánh mắt, cử chỉ", cô nói.

Ca sĩ Thảo Trang trong buổi khai mạc triển lãm vào ngày 6/12. Ảnh: Đại Ngô

Phổ thinh lặng diễn ra từ ngày 7 đến 14/12 tại TP HCM, mở cửa cho khách tham quan tự do. Triển lãm do cộng đồng Em được quyền đặc biệt thực hiện. Đơn vị hướng tới các hoạt động giáo dục, triển lãm nghệ thuật đa phương tiện, diễn đàn chia sẻ, tư liệu truyền thông số nhằm tăng mức độ thấu cảm, giảm định kiến, thúc đẩy chính sách hỗ trợ và nuôi dưỡng sự kết nối cho gia đình có trẻ tự kỷ.

Hoàng Dung