Triển lãm mô phỏng tác phẩm của danh họa Van Gogh, Monet

Những ngày đầu năm mới, khán giả tham dự triển lãm tương tác đa giác quan tranh của Vincent Van Gogh, Claude Monet tại một trung tâm thương mại. Ban tổ chức cho biết nội dung triển lãm được xây dựng dựa trên kho tàng tác phẩm của hai danh họa, được mua bản quyền nhằm tôn trọng di sản của tác giả.

Ra mắt lần đầu vào năm 2024, sự kiện từng hút khoảng 200.000 lượt khách. Phần hai được nâng cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại hơn nhằm tăng cảm xúc cho người xem. Toàn bộ diện tích hơn 3.800 m2 được làm mới, mang đến cho khách nhiều trải nghiệm.