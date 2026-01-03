Triển lãm mô phỏng tác phẩm của danh họa Van Gogh, Monet

Những ngày đầu năm mới, khán giả tham dự triển lãm tương tác đa giác quan tranh của Vincent Van Gogh, Claude Monet tại một trung tâm thương mại. Ban tổ chức cho biết nội dung triển lãm được xây dựng dựa trên kho tàng tác phẩm của hai danh họa, được mua bản quyền nhằm tôn trọng di sản của tác giả.
Ra mắt lần đầu vào năm 2024, sự kiện từng hút khoảng 200.000 lượt khách. Phần hai được nâng cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại hơn nhằm tăng cảm xúc cho người xem. Toàn bộ diện tích hơn 3.800 m2 được làm mới, mang đến cho khách nhiều trải nghiệm.
Căn phòng đầu tiên đặt mô hình chân dung của Van Gogh (trái) và Claude Monet. Phía trần là khung tròn lồng ghép các tác phẩm nổi tiếng của hai họa sĩ, kết hợp hiệu ứng chuyển động.
Các mảng tường dựng lên, gắn các câu nói nổi tiếng của họa sĩ, giúp người xem hiểu về cảm hứng, thông điệp mà tác giả gửi gắm. Đại diện ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi muốn những người chưa am hiểu nhiều về Van Gogh hay Claude Monet vẫn có thể cảm nhận được phần nào phong cách nghệ thuật lẫn các tác phẩm của họ".
Không gian Monet's Story tái hiện căn phòng làm việc của Claude Monet, xung quanh là hơn 100 tác phẩm của ông. Các món đồ được chăm chút theo phong cách cổ điển, mang hơi thở cuộc sống châu Âu thế kỷ 20.
Claude Monet (1840-1926) sinh ra trong gia đình kinh doanh ở Paris, Pháp. Ông từng vẽ tranh biếm họa bán kiếm tiền khi còn trẻ song bị cha cắt viện trợ vì không muốn theo nghiệp thương trường. Những năm đầu sự nghiệp, Monet sống trong cảnh nghèo túng, nợ nần, thậm chí từng nghĩ đến tự tử vì áp lực tài chính khi sống cùng vợ đầu Camille Doncieux.
Bước ngoặt đến vào thập niên 1870 khi Monet gặp nhà buôn tranh Paul Durand-Ruel tại London, mở ra cơ hội bán tác phẩm. Năm 1874, bức Ấn tượng mặt trời mọc giúp hình thành thuật ngữ và khai sinh trường phái ấn tượng - trào lưu nhấn mạnh cảm nhận thị giác tức thời dưới tác động của ánh sáng và màu sắc.
Nhiều khách tới xem tranh và tìm hiểu cuộc đời danh họa.
Thành công đến muộn nhưng đời tư Monet tiếp tục chịu tổn thất. Camille qua đời năm 1879 khiến ông suy sụp. Sau đó, ông tái hôn với Alice Hoschedé và chuyển về Giverny - nơi khu vườn hoa súng trở thành nguồn cảm hứng cho hơn 30 năm sáng tác, với khoảng 250 bức cùng đề tài.
Những năm cuối đời, Monet đối mặt trầm cảm và bệnh đục thủy tinh thể, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Ông vẫn miệt mài sáng tác. Các tác phẩm cuối đời được đánh giá là kiệt tác đầu thế kỷ 20, trong đó tranh hoa súng của ông liên tục lập kỷ lục đấu giá, có bức đạt gần 85 triệu USD năm 2018.
Căn phòng Vangogh's Life tái hiện cuộc đời Vincent Van Gogh và sự nghiệp đồ sộ của ông. Tại đây, ban tổ chức lần đầu giới thiệu bảy bức tranh chủ đề hoa hướng dương của ông. Ngoài ra, êkíp dựng phiên bản 3D của bức họa The Courtesan (after Eisen), 1887.
Từ thế kỷ 20, Vincent van Gogh được công nhận là bậc thầy hội họa, có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử mỹ thuật. Sinh năm 1853 tại miền Nam Hà Lan, là con trai một mục sư, Van Gogh trải qua nhiều nghề trước khi đến với hội họa ở tuổi 27. Chỉ trong 10 năm tự học, ông để lại hơn 900 tác phẩm, chịu ảnh hưởng từ trường phái Ấn tượng và các họa sĩ như Degas, Pissarro, Toulouse-Lautrec hay Gauguin.
Hai bức tranh hoa hướng dương nổi tiếng của ông gồm Three Sunflowers (trái) và Vase with Twelve Sunflowers, vẽ năm 1888.
Sinh thời, dù sáng tác không ngừng, Van Gogh hầu như không bán được tranh, sống nhờ trợ cấp của em trai và thường nhịn ăn để mua họa cụ. Tác phẩm duy nhất được bán khi ông còn sống là Vườn nho đỏ ở Arles. Ông qua đời năm 1890, ở tuổi 37, sau thời gian dài chống chọi với các rối loạn tâm lý, để lại những dòng thư chất chứa tâm trạng cô độc, tuyệt vọng. Ngày nay, tranh của ông thuộc nhóm tác phẩm đắt giá nhất thế giới, với các kiệt tác như Hoa hướng dương, Chân dung bác sĩ Gachet, Tự họa, Hoa diên vĩ.
Tiến sâu vào bên trong là một căn phòng trình diễn nghệ thuật, tái hiện cuộc đời Van Gogh. Người xem sẽ trải nghiệm công nghệ số kết hợp tranh với ánh sáng, âm thanh, trình chiếu 3D mapping.
Căn phòng mới mang tên Immersive 720 - nơi du khách trải nghiệm đa chiều các bức họa của hai tác giả theo hình thức trình chiếu immersive (đắm chìm) trong không gian 720 độ. Người xem không chỉ đứng nhìn nội dung trên một màn hình mà được bao bọc bởi hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và chuyển động.
Tác phẩm Đêm đầy sao (Starry Night) - kiệt tác được Van Gogh vẽ khi điều trị ở một nhà thương điên.
Khu vực ngoài trời gồm không gian mô phỏng các bức họa theo mô hình 3D để khách tham quan chụp ảnh.
Sự kiện còn có các hoạt động workshop như vẽ tranh, tô màu, tăng trải nghiệm cho khách tham quan.
Khán giả Thảo Hana (trái) chụp ảnh cho bạn bè trong ngày khai mạc. Cô cho biết có thêm nhiều kiến thức về hai họa sĩ lừng danh trong lần đầu đến sự kiện.
Nhà sáng tạo nội dung Call Me Duy (trái) hóa trang thành Van Gogh còn Kenta - gương mặt nổi tiếng trong giới cosplay - đóng vai họa sĩ Claude Monet tại hoạt động trải nghiệm hôm 31/12/2025.
Bên cạnh không gian triển lãm, ban tổ chức tích hợp các mô hình giải trí khác như không gian immersive 12D+ trình chiếu toàn phòng, đưa khán giả hòa mình vào thế giới siêu thực nhờ hệ thống LED vô cực. Fly Over The World - rạp phim bay 12D+ lần đầu ra mắt tại TP HCM - mang đến trải nghiệm du hành qua các danh thắng thế giới.
