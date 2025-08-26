Triển lãm 'Mega Space Molly: Hello, Moon' tại Hà Nội

Pop Mart - thương hiệu art toy (đồ chơi nghệ thuật) nổi tiếng Trung Quốc - mở triển lãm "Mega Space Molly: Hello, Moon" ở Hà Nội, từ nay đến hết 8/9.

Mega Space Molly: Hello, Moon là một phần trong chuỗi sự kiện toàn cầu do Pop Mart tổ chức. Lần đầu triển lãm diễn ra tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật sưu tầm ở Đông Nam Á.

Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake là không gian chính sự kiện, thu hút hàng nghìn khách tham quan, mua sắm kể từ khi khai trương (8/8), cho thấy sức hút của art toy và dòng Mega tại thị trường Việt.

Tượng Space Molly cao 4 m được dự đoán là điểm check-in hot từ nay đến hết 8/9. Ảnh: Pop Mart

"Không chỉ giới thiệu sản phẩm Mega cao cấp, sự kiện còn là không gian nghệ thuật độc bản, lấy cảm hứng từ mặt trăng, vũ trụ - biểu tượng của trí tưởng tượng, khát khao khám phá, tạo màn giao thoa giữa sáng tạo hiện đại và văn hóa sưu tầm", đại diện ban tổ chức nói.

Qua bộ sưu tập Hello, Moon, thương hiệu muốn truyền tải thông điệp: mặt trăng vừa là biểu tượng của vẻ đẹp tĩnh lặng, vừa là bạn đồng hành trong hành trình khám phá bản thân, trí tưởng tượng lẫn cảm xúc.

Tâm điểm triển lãm là dòng Mega kích thước 400% và 1000% - cao cấp nhất trong hệ sinh thái sưu tầm của Pop Mart. Ngoài thiết kế đẹp cùng số lượng giới hạn, Mega còn chứa giá trị nghệ thuật đương đại, được ví như món đồ "decor", tôn không gian sống lẫn cá tính người sưu tầm.

BST "Hello, Moon" chỉ mở bán tại triển lãm. Ảnh: Pop Mart

Cũng tại sự kiện, Pop Mart giới thiệu phiên bản Mega Space Molly 1000% Hello, Moon, nhấn vào tạo hình Molly ôm lấy mặt trăng phát sáng. Đi kèm là bộ sưu tập phụ kiện home-decor độc quyền (tranh 3D, ván trượt, thảm, đèn mặt trăng).

Bên cạnh các thiết kế thuộc BST Hello, Moon, lần đầu hãng sản xuất loạt mô hình Mega giới hạn, áp dụng hình thức mua ngẫu nhiên dành riêng cho sự kiện này ở Việt Nam. Nổi bật là 10 mẫu Royal Molly Velvet Flowers 1000% trên toàn quốc và 12 mẫu Mega Space Molly Robot 400%. "Tất cả mang tính độc bản, chỉ có thể sở hữu khi trực tiếp đến triển lãm", đại diện ban tổ chức cho hay.

Triển lãm còn quy tụ nhiều phiên bản Mega thuộc các IP đình đám như Skullpanda, Labubu, Crybaby, góp phần làm phong phú không gian sưu tầm. Trong đó, Mega Space Molly 100% Blooming Lotus được thiết kế riêng cho thị trường Việt, lấy cảm hứng từ hoa sen.

Đại diện Pop Mart nhấn mạnh: "Không đơn thuần là triển lãm sản phẩm, Mega Space Molly: Hello, Moon là cách chúng tôi tăng vị thế thương hiệu, tiên phong trong văn hóa art toy đương đại - nơi thiết kế, công nghệ, cảm xúc giao thoa ngẫu hứng".

Đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm ngay ngày đầu sự kiện. Ảnh: Pop Mart

"Tại triển lãm ở Lotte Mall West Lake, trải nghiệm mua sắm được nâng tầm thành hành trình nghệ thuật thị giác - từ tượng Space Molly cao 4 m, AR Game tương tác, đến Holo-fan trình chiếu nhân vật Space Molly 3D có thể đánh thức trí tưởng tượng và truyền cảm hứng sưu tầm", đại diện Pop Mart nói thêm.

Triển lãm trở thành điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và nhà sưu tập trẻ, trong đó có ca sĩ Hải Đăng Doo, Nicky, Trang Lou, Huyme, Xoài Phạm..., góp phần biến nơi đây trở thành sự kiện văn hóa mới lạ giữa lòng Hà Nội.

Đông Vệ

Ảnh: Pop Mart