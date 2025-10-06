Triển lãm lồng đèn Trung thu xưa

Từ ngày 5 đến 12/10, triển lãm chủ đề Lãm - Đèn Trung thu giấy dó cổ truyền Việt Nam trưng bày khoảng 100 chiếc đèn truyền thống. Các sản phẩm phỏng dựng theo mẫu cổ xưa, do bà Đoàn Thái Cúc Hương thực hiện.
Hơn một năm, tác giả cùng cộng sự chế tác được gần 20 mẫu như: kéo quân, bọ ngựa, tôm cua, quả lựu, trái đào, cá chép, đều làm bằng giấy dó thay vì giấy kiếng thông thường.
"Loại giấy truyền thống đẹp mà chỉ để viết và vẽ thì lãng phí. Nên tôi thử sáng tạo với nhiều sản phẩm thủ công trong đó có lồng đèn", bà Hương cho biết.
Một mẫu đèn cá chép khác được trưng bày. Từng khu vực triển lãm được trang trí theo cách riêng cùng hiệu ứng ánh sáng huyền ảo.
"Các lồng đèn được làm tinh xảo, bài trí đẹp mắt, giúp tôi hiểu biết thêm về Tết Trung thu cổ truyền", Kim Anh, 28 tuổi, ở phường Xuân Hòa, cho biết.
Đèn trung thu hình bướm được thêm dạ quang để có thể phát sáng. Sản phẩm phỏng dựng theo hình ảnh bướm ngài, một giống bướm có kích thước lớn.
Có những chiếc đèn phục dựng nguyên mẫu hoặc được tác giả sáng tạo thêm. Bộ khung làm bằng mây rồi xử lý chống mối mọt sau đó dán và bồi nhiều lớp giấy dó. Do thiếu tư liệu, nhiều cái phải dỡ ra làm lại nhiều lần.
Lồng đèn hình tôm với các chi tiết như râu, mắt, hoa văn ở trên thân. Màu để tô vẽ các tác phẩm được tạo ra từ nguyên liệu thiên nhiên như vỏ cây vải, tràm, các loại đất.
Góc trưng bày lồng đèn cự giải (con cua). Nhiều tác phẩm đã được một số đơn vị đặt mua để trang trí.
Lồng đèn ông sao truyền thống bằng giấy dó có hình bộ tranh Tố nữ Hàng Trống.
Trẻ em tham quan và trải nghiệm cách sử dụng chiếc đèn cù bằng giấy dó.
Đèn cù thường được làm từ khung tre bọc giấy bóng kính nhiều màu, bên trong đặt nến, có gắn trục quay. Khi chạy vòng tròn, sức gió và lực đẩy khiến bánh xe hoặc cánh quạt bên trong quay tít, ánh sáng hắt ra lung linh.
Nhiều chiếc mặt nạ giấy bồi treo trên tường. Đây cũng là món đồ chơi dân gian dịp Trung thu, được làm bằng cách bồi nhiều lớp giấy đã nhúng hồ, phơi khô, sơn và vẽ màu. Sản phẩm có hình dáng đa dạng, mô phỏng nhân vật dân gian, truyện cổ tích và tuồng chèo như chú Tễu, ông Địa, hổ, thỏ, mèo hay sư tử.
Triển lãm mở cửa tự do từ 9h đến 17h mỗi ngày, trừ thứ hai hàng tuần.
Quỳnh Trần