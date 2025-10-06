Triển lãm lồng đèn Trung thu xưa

Từ ngày 5 đến 12/10, triển lãm chủ đề Lãm - Đèn Trung thu giấy dó cổ truyền Việt Nam trưng bày khoảng 100 chiếc đèn truyền thống. Các sản phẩm phỏng dựng theo mẫu cổ xưa, do bà Đoàn Thái Cúc Hương thực hiện.

Hơn một năm, tác giả cùng cộng sự chế tác được gần 20 mẫu như: kéo quân, bọ ngựa, tôm cua, quả lựu, trái đào, cá chép, đều làm bằng giấy dó thay vì giấy kiếng thông thường.

"Loại giấy truyền thống đẹp mà chỉ để viết và vẽ thì lãng phí. Nên tôi thử sáng tạo với nhiều sản phẩm thủ công trong đó có lồng đèn", bà Hương cho biết.