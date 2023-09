Triển lãm hơn 100 công nghệ xanh

Công ty Wash Up giới thiệu công nghệ rửa xe tiết kiệm nước. Bằng kỹ thuật phun sương, công nghệ này tiết kiệm hàng chục lít nước so với phương pháp truyền thống. Mỗi lượt rửa xe máy chỉ cần 3 - 5 lít. Sử dụng công nghệ gia nhiệt, nước còn được làm nóng từ 40 - 50 độ C có khả năng làm sạch dầu mỡ, vết bẩn trên xe tốt hơn.