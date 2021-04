Triển lãm hoa trên khối bê tông, ống dẫn gas

TP HCMNhững bông hoa mọc lên trên khối bê tông, hộp Mica, ống dẫn gas..., tạo điểm nhấn trong triển lãm đầu tay của giám đốc sáng tạo Bảo Nam.

Triển lãm gồm ba phần chính: artwork về hoa, tranh vẽ và đồ nội thất với 12 tác phẩm. Trong không gian rộng 1000 m2, khách được trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa, niềm đam mê của tác giả từ thời trẻ.

Tăng Thanh Hà và Bảo Nam (trái) bên tác phẩm hoa trong ống dẫn gas. Cô đi xem triển lãm trưa 10/4. Ảnh: Dung Cao.

Bảo Nam - giám đốc sáng tạo các phim điện ảnh: Gái già lắm chiêu V, Hạnh phúc máu - không trưng bày hoa theo hình thức thông thường mà sắp đặt chúng trong những hình khối khác nhau như mamơcanh, khối mây, hay những vật liệu xù xì, thô ráp.

Anh cũng không muốn tổ chức một buổi triển lãm đơn giản về tranh, đồ nội thất mà kết hợp chúng theo phong cách mới, giúp khách có thể nhìn, sờ và ngửi được tác phẩm. Bảo Nam áp dụng nghệ thuật đương đại, trang trí, sáng tạo mùi hương trên mỗi mảng màu, mỗi góc của triển lãm. Một phim ngắn về quá trình sáng tạo của chủ nhân được chiếu trong triễn lãm, giúp khách hiểu hơn về anh.

Hoa tươi được trưng bày trên những manơcanh. Ảnh: An An.

"Ở bên cạnh những nhành hoa điềm đạm, khối Mica lại thêm mạnh mẽ. Bạn chỉ nhìn thấy bê tông trong những công trình, nhưng chúng tôi muốn khai thác một vẻ đẹp nghệ thuật khác của nó, khi kết hợp cùng hoa", Bảo Nam viết lời dẫn trong các tác phẩm của mình.

Hoa tươi được bảo quản cẩn thận, thay mới thường xuyên để giữ độ tươi và mùi hương. Một số giống thực vật quý hiếm, đắt tiền trên thế giới như Anthurium veitchii (họ hồng môn) được anh sưu tầm và đưa vào triển lãm.

Vẻ mềm mại của hoa đối lập với những khối bê tông thô ráp. Ảnh: An An.

Nghệ sĩ Bảo Nam tên thật là Bảo Hoài, quê ở Đắk Lắk. Bén duyên với nghệ thuật cắm hoa từ khi còn nhỏ, anh gác lại đam mê để hoàn thành việc học theo nguyện vọng của mẹ. Sau ba năm học nghề, anh làm chủ một cửa hàng hoa tươi rồi lập công ty nội thất. Năm 2019, anh tham dự FTD World Cup 2019 - một cuộc thi thiết kế hoa nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới tại Philadelphia, Mỹ.

Triển lãm Plus by Bảo Nam mở cửa tự do từ ngày 10 đến 15/4 tại 10 Nguyễn Đăng Giai, TP Thủ Đức.

Vân An