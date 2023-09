Triển lãm du học trung học nội trú Mỹ

Các trường trung học nội trú danh tiếng của Mỹ sẽ góp mặt ở triển lãm được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM, ngày 23 - 24/9.

Triển lãm du học trung học nội trú TABS 2023 do Hiệp hội các trường trung học nội trú TABS (The Association of Boarding Schools) kết hợp Du học Thành Công của Fourdozen, Inc tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra vào 17h – 20h, thứ Bảy, ngày 23/9, tại khách sạn Lotte, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội; và 15h – 18h, Chủ nhật, ngày 24/9, tại khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Sự kiện mở cửa miễn phí, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký online để check-in thuận tiện hơn khi tham gia.

Triển lãm du học TABS hàng năm nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh

Tham dự triển lãm, phụ huynh và học sinh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đại diện đến từ những trường trung học nội trú hàng đầu tại các tiểu bang và trên toàn nước Mỹ như: Lawrenceville School, Brook Hill School, và Fork Union Military Academy...

Các trường sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết thông tin xét tuyển cùng chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính, giúp hành trình du học của học sinh dễ dàng hơn. Tại đây, đại diện của các trường còn chia sẻ về thế mạnh, cuộc sống trong ký túc xá, sự hỗ trợ nộp hồ sơ vào đại học và kết quả đầu ra của trường. Điều này giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn toàn diện về trải nghiệm du học và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Buổi triển lãm du học nội trú TABS 2023 cũng là nơi để em có cơ hội thể hiện sự tự tin, gây ấn tượng với đại diện của trường thông qua việc trao đổi trực tiếp, nâng cao cơ hội giành những suất học bổng giá trị lên đến 60% chi phí.

Ngoài ra, khách tham dự sẽ được tư vấn 1:1 miễn phí cùng các chuyên gia giáo dục người Mỹ có kinh nghiệm dày dặn về giảng dạy và tư vấn du học đến từ Fourdozen. Đơn vị sẽ tư vấn toàn diện về quy trình, kế hoạch và lộ trình du học cá nhân hóa, dựa vào khả năng học thuật, điều kiện tài chính gia đình và các yếu tố cá nhân khác của các học sinh.

Học sinh nhận được nhiều phần quà xinh xắn khi tham gia Triển lãm du học TABS

Hiệp hội các trường nội trú - TABS là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với gần 300 trường nội trú tại Mỹ và các quốc gia khác. Đơn vị thường xuyên tổ chức các sự kiện triển lãm du học tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nhằm hỗ trợ các trường thành viên kết nối với những học sinh quốc tế tiềm năng.

Sự kiện này là cơ hội hữu ích cho phụ huynh và học sinh quan tâm tới du học Mỹ, giúp kết nối với các đại diện tuyển sinh từ những trường trung học nội trú, và để tìm hiểu thêm về cuộc sống du học, cũng như tìm kiếm các suất học bổng giá trị cao. Ngoài những thông tin bổ ích trong triển lãm, học sinh tham dự sự kiện còn nhận được những phần quà từ ban tổ chức.

(Nguồn: Du học Thành Công)