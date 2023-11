TP HCMWedding Art Gallery - triển lãm cưới kết hợp nghệ thuật thị giác - diễn ra tại White Palace Võ Văn Kiệt cuối tuần qua, thu hút hàng nghìn người.

Sự kiện đồng tổ chức bởi White Palace và Lá Trường Xuân Luxury Wedding & Events, xoay quanh chủ đề "Walking on the clouds" (Dạo bước trên mây). Không gian phủ sắc trắng và những áng mây - biểu tượng lãng mạn, bay bổng, đồng thời là cảm hứng kiến trúc của White Palace (Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân) - nơi diễn ra triển lãm.

Wedding Art Gallery diễn ra trong hai ngày, 4-5/11, tại White Palace, số 59 Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, TP HCM.

Khu trưng bày ảnh cưới mang dáng dấp thước phim, dẫn dắt khách mời bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, trước khi bắt đầu chuyến du ngoạn trên mây. Đến khu gallery, bạn được chiêm ngưỡng loạt sản phẩm, dịch vụ cưới, điểm nhấn là không gian "tiệc cưới trong mơ".

Khách mời có thể tìm thấy hàng chục mẫu áo cưới đa phong cách, kiểu dáng như: váy suông, đuôi cá, bồng xòe... Loạt vest cưới, trang sức, thiệp mời, quà cưới được trưng bày trên những tầng mây uốn lượn, bên cạnh là bảng QR code thông tin sản phẩm giúp các đôi dễ dàng tìm hiểu, chọn mẫu mã phù hợp nhu cầu

Trong hai ngày triển lãm, ban tổ chức thực hiện Wedding Fashion Show, với 9 chương trình ra mắt BST mới gồm: Thủy Design House, Hacchic Couture, Linh Nga Bridal, Thụy Bridal, Kim Couture, Adam Store, IDY Wedding House, Hestia Bridal, Sammy Bridal.

Ở show ra mắt BST ShinKai của Hacchic Couture, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Miss World Việt Nam 2022 và Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 - lần lượt đảm nhận vị trí mở màn, vedette. Trí Phan - Hà My là khách mời đặc biệt.

Tiểu Vy trình diễn váy cưới Hacchic Couture.

Linh Nga Bridal giới thiệu BST Dreamy - Dream of The Beauty, lấy cảm hứng từ vùng đất thần tiên. Thụy Bridal mang đến BST Ilana ý tưởng mây trời, hướng đến sự mơ mộng, tinh thần tự do. Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - diễn vedette.

BST của NTK Thủy Nguyễn khép lại sự kiện. Các thiết kế lấy cảm hứng hoa cúc, sen - tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt.

Các "bữa tiệc thời trang" diễn ra ở sân khấu lớn, ban tổ chức đầu tư công nghệ project mapping, kỹ thuật trình chiếu ánh sáng mang đến trải nghiệm thị giác choáng ngợp.

Đến Wedding Art Gallery, các đôi có cơ hội nhận ưu đãi lớn nhất trong năm từ White Palace và hơn 25 thương hiệu lớn như: Chung Thanh Phong Bridal, Thủy Design House, Linh Nga Bridal, Hacchic Couture, Thụy Bridal, IDY Wedding House, Kim Couture, Hestia Bridal, Shila Bridal, Adam Store, Mon Amie Veston hay Sammy Bridal.

Ngoài ra còn có ưu đãi từ MARYMY, Fusion Resort Cam Ranh, Maia Resort Quy Nhon, Fusion Suites Vung Tau, Alba Wellness Valley by Fusion - Huế, Fusion Hotel Group, Học viện Quân Nguyễn - Pu Lê, Sago Wedding, Lici Wedding & Event, Canen by Naturer, Peonies Wedding Print, thiệp cưới cao cấp Forever, Wind Media, Luka Wedding, PAT Image.

Suốt hai ngày triển lãm, váy cưới từ NTK Chung Thanh Phong cùng hàng trăm phần quà đã tìm được chủ nhân may mắn. Loạt thắc mắc, trăn trở về đám cưới trong mơ của các đôi được giải đáp tại khu tư vấn, giúp họ có góc nhìn toàn diện và chuẩn bị ngày trọng đại tốt hơn.

Không gian sự kiện bài trí như tầng mây uốn lượn, phủ sắc trắng.

White Palace là một trong những đơn vị tiên phong mô hình trung tâm hội nghị, sự kiện tại TP HCM. Địa điểm đầu tiên ra mắt năm 2007, tại 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Sau 16 năm phát triển, dưới sự quản lý của IN Hospitality, thương hiệu đã, đang, tiếp tục mở rộng hệ thống. Chi nhánh thứ hai tọa lạc số 108 Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Chi nhánh thứ ba - diễn ra Wedding Art Gallery 2023 - vừa ra mắt.

Vạn Phát

Ảnh: White Palace