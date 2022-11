Triển lãm công nghệ lớn nhất năm của FPT trở lại

TP HCMDiễn đàn FPT Techday 2022 bàn thảo những điểm nóng ngành công nghệ, cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực, trình diễn công nghệ trên quy mô 9.000 m2.

Mỗi mùa Techday đều mang một chủ đề nóng, gắn với bối cảnh thời cuộc, cập nhật và dự báo sự phát triển của công nghệ toàn cầu.

Năm nay, sự kiện thường niên của Tập đoàn FPT chính thức diễn ra vào ngày 15/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM. Quy mô triển lãm và không gian hội thảo lên đến 9.000 m2, cập nhật bước tiến ngành công nghệ bằng trải nghiệm đa giác quan.

Chủ đề chính của chương trình là "Song hành" với hai hội thảo chuyên sâu "Song hành kiến tạo tương lai số" và "Song hành chuyển đổi số". Các lãnh đạo đến từ Forrester, John Swire & Sons, Schaeffler cùng tập đoàn FPT sẽ trực tiếp chia sẻ về xu hướng công nghệ, chiến lược phát triển nguồn lực số để khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ, giúp doanh nghiệp cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

Không gian sẽ diễn ra triển lãm của FPT Techday 2022. Ảnh: FPT

Ngoài phần diễn thuyết của các lãnh đạo và chuyên gia công nghệ, khách tham dự còn có thể tham quan khu vực triển lãm hàng nghìn mét vuông. Khu triển lãm ứng dụng công nghệ ánh sáng nhằm trình diễn cách công nghệ đang sóng đôi, đồng hành trong mọi giai đoạn của cuộc đời con người.

Không gian này được chia thành 6 khu vực chính dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp sáng tạo trong hệ sinh thái Made by FPT như dịch vụ đi chợ kiểu mới Sendo Farm; các giải pháp tăng cường trải nghiệm khách hàng dựa trên công nghệ ảo hóa, trí tuệ nhân tạo akaVerse hay giải pháp tự động hóa trong sản xuất, vận hành Next Robotics, akaBot...

Không chỉ được trực tiếp trải nghiệm những tiện ích công nghệ đem lại cho cuộc sống, công việc, khách tham quan còn có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng, tổng giá trị đến hàng tỷ đồng, thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Hình thức mới mẻ, đa giác quan, tạo sự thu hút với cộng đồng công nghệ, kinh doanh và cả giới trẻ.

Hé lộ không gian ánh sáng tại triển lãm công nghệ sẽ là điểm nhấn của sự kiện năm nay. Ảnh: FPT

Trong hơn ba thập kỷ qua, FPT luôn tận lực nghiên cứu, phát triển các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ phụng sự cuộc sống của con người, kiến tạo một thế giới hạnh phúc dựa trên công nghệ, vì sự phát triển của quốc gia, doanh nghiệp, cộng đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết, với chủ đề "Song hành", sự kiện FPT Techday 2022 khẳng định công nghệ là một phần tất yếu, song hành với mỗi cá nhân, tổ chức trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai.

Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt của FPT Techday. Từ khát vọng mang chắp cánh cho nền công nghệ nước nhà, FPT đã tổ chức diễn đàn công nghệ thường niên FPT Techday. Sự kiện cũng trở thành một sàn diễn quy mô cho những giải pháp, nền tảng công nghệ tính ứng dụng cao, chia sẻ những bài học, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn đến từ các nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ đầu ngành.

Lấy ví dụ, năm 2021, Covid-19 diễn ra, nhiều sự kiện ở các lĩnh vực khác nhau đều tạm ngưng hoặc hủy. FPT vẫn duy trì hoạt động FPT Techday - hoàn toàn trực tuyến. Với chủ đề "Tái thiết toàn diện, bứt phá trong Bình Thường Xanh", FPT Techday 2021 thu hút hơn 100.000 lượt người tham dự trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau. Sự kiện một lần nữa giúp FPT khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số hướng đến mục tiêu giúp các tổ chức, doanh nghiệp tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh, đồng thời tạo sân chơi trí tuệ cho các tài năng công nghệ trẻ.

Ông Trương Gia Bình chia sẻ tại TechDay 2021 qua hình thức online. Ảnh: Châu An

Trước đó, năm 2020, FPT lần đầu tổ chức sự kiện trên hai nền tảng: trực tuyến (online) và không gian thực tế (offline) chủ đề: Hợp lực khai phá hiệu suất. Các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước mang đến câu chuyện kiến tạo bình thường mới thông qua hợp lực đa chiều giữa con người cùng công nghệ. Tại khu vực triển lãm, FPT Techday 2020 mang đến những trải nghiệm như nền tảng trực tuyến ảo one stop for all, trung tâm điều hành doanh nghiệp 5.0, tư vấn chuyển đổi số 1-1.

2019, FPT Techday đạt kỷ lục quy mô lớn nhất trong các sự kiện của FPT với gần 4.500 người tham dự. Lần đầu tiên tổng đài viên ảo phát triển từ nền tảng FPT.AI đảm nhiệm vị trí ghi danh và xác nhận hàng nghìn khách mời.

