Triển lãm ảnh phụ nữ Tây Bắc trên giấy dó

Hơn 80 ảnh chủ yếu là phụ nữ vùng cao in trên giấy dó được Nguyễn Thanh Tuấn trưng bày ở triển lãm thị giác ''Tây Park - Ngàn''.

Tác giả cho biết dành 10 năm để chụp con người mà anh gặp trong những lần đến Tây Bắc. Các tác phẩm được giới thiệu hầu hết có kích cỡ 60x30 cm, ghi lại hình ảnh phụ nữ vùng cao trong lao động, sinh hoạt thường ngày qua góc nhìn cận cảnh. ''Tôi dành sự yêu mến đặc biệt cho phụ nữ Việt Nam nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung'', anh nói.

* Một số hình ảnh trong triển lãm

Ngoài trưng bày ảnh, triển lãm còn có nhiều hiện vật tái hiện cuộc sống vùng núi. Ở giữa không gian, tác giả sắp đặt khung nhà gỗ với bàn và những chiếc ghế mây. Phía xung quanh, anh cùng êkíp mang đến không khí núi rừng thông qua mùi gia vị, cây cỏ.

Nguyễn Thanh Tuấn có niềm hứng thú với giấy dó khi tiếp xúc qua những người bạn là họa sĩ. Giai đoạn 2014-2019, anh dành thời gian tìm tòi và phát hiện chất liệu này có khả năng xuyên sáng tốt. Trong một lần bộ nhớ ảnh hết dung lượng, tác giả nảy ý tưởng in các tác phẩm của mình lên giấy dó để giới thiệu đến công chúng.

Theo Thanh Tuấn, nếu biết cách bảo quản, giấy dó có thể bền hơn nhiều loại khác. Khi chạm vào, độ sần của chất liệu gợi cảm giác thú vị, như "được chạm vào một miền ký ức''. Nhưng do không thấm mực, tác giả phải tăng độ sáng của ảnh trước khi in để đảm bảo chất lượng. Anh cũng xử lý trên mặt và mép giấy, giúp máy in dễ thao tác. Nhiếp ảnh gia dành khoảng hai tháng hoàn thành công đoạn đưa ảnh lên giấy dó.

Ban đầu, tác giả dự định trưng bày hơn 120 bức ảnh, cuối cùng giảm còn khoảng 80 để không ảnh hưởng trải nghiệm của người xem. Trong số đó, nhiếp ảnh gia ấn tượng nhất chân dung một phụ nữ khiếm thính. Kết hôn với người có hoàn cảnh như mình, bà sinh được những người con khỏe mạnh, cùng chồng nỗ lực nuôi họ thành tài.

Người phụ nữ khiếm thính qua ống kính Nguyễn Thanh Tuấn, được giới thiệu ở triển lãm tại số 75 Hàng Bồ, Hà Nội, diễn ra ngày 26/11-1/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý giải về tên Tây Park, Nguyễn Thanh Tuấn cho biết chữ "Bắc'' gây trở ngại trong cách phát âm của những người bạn quốc tế. Họ thường đặt câu hỏi: ''Liệu đó có phải Park (công viên)?". Điều này gợi cảm hứng cho anh chọn cách chơi chữ, thể hiện nơi đây là một vùng đất rộng lớn.

Trong khuôn khổ sự kiện, tác giả mang đến show trình diễn thị giác Ngàn, kéo dài từ ngày 28/11 đến 1/12, lấy cảm hứng từ các tác phẩm tại triển lãm. Show do Nguyễn Thanh Tuấn kết hợp nghệ sĩ điêu khắc Lò An Chương, biên đạo múa Nùng Văn Minh, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, nghệ nhân Trường Giang, cố vấn âm nhạc Việt Hùng, kỹ sư âm thanh Tùng Lâm, nghệ nhân dân gian và đồng bào người Thái tại Hà Nội thực hiện.

Nguyễn Thanh Tuấn từng là MC, nhân vật trải nghiệm trên một số series truyền hình thực tế như ''Đi là đến'', ''Nét ẩm thực Việt'', ''Hành trình vẻ đẹp''. Anh còn được biết đến với vai trò tổ chức sản xuất, biên kịch, đạo diễn.

Phương Linh