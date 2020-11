Triển lãm ảnh hướng về miền Trung

Triển lãm ảnh "Thấu cảm - những điều chưa kể" đấu giá ảnh trực tuyến gây quỹ cứu trợ các tỉnh miền Trung thiệt hại vì bão lũ.

Sự kiện do Nguyễn Phi Vân - người sáng lập dự án cộng đồng Thư viện ước mơ - cùng nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh khởi xướng. Toàn bộ lợi nhuận của triển lãm và đấu giá ảnh sẽ được dùng mua sách, dụng cụ học tập, xây dựng thư viện các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi nhiều đợt bão năm nay. Triển lãm được tổ chức online trên website của chương trình, đồng thời diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP HCM) ngày 14 - 20/11. Sau đó, sự kiện tiếp tục bán ảnh trực tuyến để gây quỹ đến hết ngày 30/11.

Bức "Bé và Khỉ" của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh. Ảnh: Empathy.vn.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh giới thiệu những bức ảnh đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Các tác phẩm là những câu chuyện về sự thấu cảm từ mọi ngóc ngách của cuộc sống, như nụ cười hồn nhiên và đôi mắt trong veo của những đứa trẻ; những thăng trầm của người lao động cuộc sống hàng ngày đến những nếp nhăn trên chân dung của các cụ già... Chẳng hạn, bức Bé và Khỉ - từng đoạt huy chương vàng PSA (Best of show) tại cuộc thi ảnh nghệ thuật S4C của Mỹ năm 2008; Qua đồi cát - huy chương bạc cuộc thi ảnh về đề tài trừu tượng tại New Zealand 2013; Quê hương - Huy chương vàng tại giải thưởng nhiếp ảnh Singapore 2013 và Hong Kong 2019....

Tuần triển lãm diễn ra với nhiều sự kiện mang chủ đề, như Thấu cảm qua ống kính, Thấu cảm trong Giáo dục, Kiến trúc, Phát triển bền vững... để người tham dự có thể lắng nghe, tương tác và chiêm nghiệm về nhiều khía cạnh khác nhau. Chị Phi Vân - đại diện ban tổ chức - kỳ vọng qua những câu chuyện kể bằng nhiếp ảnh, nhiều khán giả có thể tìm lại cảm xúc mộc mạc, có thể đã bị đánh mất đâu đấy trên hành trình mưu sinh, tìm lại hứng khởi cho hành trình hội nhập vào tương lai.

Tam Kỳ