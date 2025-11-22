'Triển Chiêu' Hà Gia Kính mê kinh doanh

Tài tử Hong Kong Hà Gia Kính, đóng "Bao Thanh Thiên", cho biết hiện chuyên tâm bán hàng, không trở lại nghề diễn.

Theo St Healine, Hà Gia Kính dự hội chợ hôm 21/11, quảng bá các sản phẩm ngũ cốc, bánh công ty của anh sản xuất. Hà Gia Kính thành lập thương hiệu 15 năm trước, không ngờ có thể duy trì công ty đến nay. Nhà máy trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc, Hà Gia Kính coi đây là "con" của mình.

Tài tử, mỹ nhân 'Bao Thanh Thiên' sau 30 năm Hà Gia Kính trong "Bao Thanh Thiên". Video: Bilibili

Công việc chiếm phần lớn thời gian của Hà Gia Kính, anh thấy cần phát triển, mở rộng kinh doanh nên không có ý định quay lại nghề diễn. Hơn 10 năm qua, Hà Gia Kính vài lần từ chối lời mời đóng phim.

Tài tử duy trì lối sống điều độ, hàng ngày dậy lúc 6h, đi ngủ trước 23h, từ lâu bỏ thói quen đi chơi thâu đêm vì cảm thấy hao tổn sức lực. Hà Gia Kính nói: "Trên đời này cái gì cũng phải làm mới có, chỉ có tuổi tác là tự dưng mà đến. Tuổi ngày một tăng còn sức khỏe dần dần sa sút, tôi không mong trường sinh, chỉ mong mạnh khỏe đến già".

Tham gia sự kiện tổ chức tháng 10, Hà Gia Kính được khán giả nhận xét trẻ so với tuổi. Ảnh: St Headline

Diễn viên lớn lên trong gia đình nghèo, trải qua nhiều vất vả, làm đủ việc để kiếm sống như rửa bát đĩa, đi bán kem, chuyển xác chết ở bệnh viện. Năm 22 tuổi, anh tham gia lớp huấn luyện diễn xuất của đài ATV, sau đó trở thành diễn viên, đóng chính nhiều phim như Đại tướng quân, Tam thế nhân, Hồng trần hữu ái, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục. Vai Triển Chiêu giỏi võ, trượng nghĩa trong Bao Thanh Thiên 1993 giúp Hà Gia Kính nổi tiếng tại châu Á.

Tài tử kín tiếng đời tư, năm 2024, anh thừa nhận đã lập gia đình sau khi paparazzi ghi lại ảnh Hà Gia Kính xuất hiện cùng một phụ nữ và bé gái. Diễn viên không tiết lộ thông tin của người thân, chỉ cho biết vợ làm việc ngoài ngành giải trí. Anh nói: "Vợ tôi chẳng đẹp, con gái thì rất xinh đẹp".

Như Anh (theo St Headline)