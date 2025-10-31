'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời

Trung QuốcDiễn viên Chân Chí Cường - được mệnh danh là "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" - qua đời ở tuổi 59.

Theo Sohu ngày 31/10, vợ của diễn viên - bà Phương Tâm Viện - cho biết chồng qua đời 10 ngày trước tại Thượng Hải. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố, phần tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản.

Trong thông báo, bà nói: "Cả đời ông ôn hòa như ngọc, tài hoa rạng rỡ, nhân nghĩa với bạn bè. Nay bỗng nhiên ra đi, như vì sao trời rơi xuống dòng sông mênh mông, khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Xin chân thành cảm tạ sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người đã dành cho ông lúc sinh thời".

Chân Chí Cường trong vai Triển Chiêu ở phim "Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng" của đài ATV. Ảnh: ATV

Trên mạng xã hội, sự ra đi của Chân Chí Cường khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Trên Weibo, người hâm mộ bình luận: "Tuổi thơ của tôi là hình ảnh Triển Chiêu chính trực và điển trai của anh. Yên nghỉ nhé, Chân Chí Cường", "Anh là Triển Chiêu đẹp nhất trong lòng tôi. Cảm ơn vì đã để lại ký ức đẹp cho khán giả".

Một ngày trước khi mất (20/10), diễn viên đăng video dùng bữa tại phòng chờ sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc). Hồi đầu tháng 5, tài tử cho biết phải nhập viện cấp cứu, viết trên mạng xã hội: "Nguy hiểm thường xảy ra mà không báo trước". Sau khi Chí Cường xuất viện, nhiều người hâm mộ vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

Chân Chí Cường sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990. Diễn viên nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong loạt phim cổ trang Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng (1994) của ATV. Anh còn góp mặt trong Nhạc phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm và Bằng chứng thép 2. Khi đài ATV không còn tạo tiếng vang, Chân Chí Cường sang TVB đóng phim nhưng chủ yếu đảm nhận vai phụ trong 14 tác phẩm suốt bảy năm.

Năm 2009, Chân Chí Cường rời làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng tại Thâm Quyến. Năm 2018, anh trở lại màn ảnh với phim Đại nhân, hắn đến rồi nhưng không tạo sức hút.

Cát Tiên (theo Sohu, The Star)