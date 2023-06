Trí tuệ nhân tạo sáng tác bài hát cuối của The Beatles

Paul McCartney cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia sáng tác ca khúc cuối của The Beatles.

Theo The Guardian, trước khi qua đời vào năm 1980, huyền thoại John Lennon từng thực hiện băng cassette mang tên For Paul (Dành cho Paul), gồm bản thu âm nháp (demo) một số ca khúc. Sau khi ông mất, vợ ông - bà Yoko Ono - tặng lại băng nhạc này cho Paul McCartney.

John Lennon hát I've got a feeling Hình ảnh và giọng của John Lennon xuất hiện tại cuối show diễn tại New York tháng 4/2022 với bài "I've Got A Feeling". Video: Scott Crawford

Trên BBC Radio Today hôm 13/6, tay trống Paul McCartney cho biết học theo đạo diễn Peter Jackson, dùng công nghệ bóc tách giọng John Lennon ra khỏi demo, từ đó làm thành bản phối của một ca khúc mới có đủ giọng hát của các thành viên The Beatles, dự kiến phát hành cuối năm nay.

Trước đó, trong phim tài liệu Get Back (2021), Peter Jackson dùng AI nhận dạng và trích xuất giọng John khỏi nhạc nền. Kỹ thuật này cũng giúp McCartney "song ca" với Lennon tại buổi diễn vào tháng 4/2022 trong một bản phối mới của I've Got A Feeling.

"Giọng AI của John từng xuất hiện trong nhiều bài hát do fan thực hiện. Công nghệ đáng sợ nhưng thú vị. Đây là tương lai và chúng ta có thể tận dụng tốt", McCartney cho biết.

Tên ca khúc mới chưa được tiết lộ, nhưng nhiều fan đoán bài hát có thể là Now and Then, do John thu âm năm 1979. Theo nhà sản xuất Jeff Lynne, tác phẩm có phần điệp khúc nhưng thiếu các verse (phân khúc) còn lại. Do đó, AI là công cụ hỗ trợ hoàn chỉnh. Nhiều năm qua, McCartney cũng dự định phát hành các demo cũ của The Beatles, theo The Guardian.

Bức tranh nằm trong lần chụp hình chung cuối cùng của nhóm vào tháng 4/1969. Ảnh: Nightswithalicecooper

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Âm nhạc của họ là ký ức tuổi trẻ của nhiều người, với những ca khúc nổi tiếng như Yellow Submarine, Penny Lane, Come Together, Yesterday, While My Guitar Gently Weeps, Blackbird, Something. The End trong album Abbey Road (1969) là sản phẩm âm nhạc cuối cùng đủ bốn thành viên.

Paul McCartney giữ vai trò guitar bass, cùng giọng ca chính John Lennon tạo thành bộ đôi sáng tác. Ông 80 tuổi, chuẩn bị ra mắt 1964: Eyes of the Storm - sách gồm 275 bức ảnh của nhóm từ tháng 12/1963 đến tháng 2/1964 do chính nghệ sĩ chụp.

Quỳnh Quyên