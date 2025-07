Trí Khang Pharma đồng hành cùng Long Châu trong Liên minh minh bạch

Trí Khang Pharma cam kết minh bạch nguồn gốc và chất lượng sản phẩm khi đồng hành cùng chuỗi nhà thuốc Long Châu trong sáng kiến "Liên minh minh bạch".

Sáng kiến Liên minh minh bạch được khởi xướng bởi chuỗi nhà thuốc Long Châu, có sự tham gia của hơn 20 đối tác tiêu biểu trong và ngoài nước, cùng chung tay lan tỏa giá trị an toàn và chính trực trong ngành chăm sóc sức khỏe. Trí Khang Pharma - đơn vị nhập khẩu các thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ châu Âu là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng Long Châu trong hành trình này.

Tham gia lễ ký kết, Trí Khang Pharma mang đến sự hiện diện của các thương hiệu dược phẩm nổi bật từ châu Âu - những sản phẩm đã được kiểm nghiệm, an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn truy xuất minh bạch rõ ràng.

Sự kiện ký kết giữa Long Châu và Trí Khang Pharma. Ảnh: Trí Khang Pharma

Đơn cử, Marial Gel (Italy) hỗ trợ trào ngược dạ dày, được cấp bằng sáng chế tại châu Âu, an toàn cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ; Otosan (Italy) dòng sản phẩm tai, mũi, họng có mặt tại hơn 50 quốc gia, ứng dụng tại nhiều cơ sở y tế chuyên khoa.



Các sản phẩm do Trí Khang phân phối đều có hồ sơ công bố, kiểm nghiệm độc lập và đã có mặt rộng rãi trong hệ thống Long Châu, cũng như các bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc trên toàn quốc.

"Chúng tôi tin rằng, sự minh bạch không chỉ là một điều kiện bắt buộc, mà là nền tảng để tạo dựng sự an tâm bền vững. Việc đồng hành cùng Long Châu trong liên minh này là một phần trong cam kết lâu dài của Trí Khang về chất lượng, trách nhiệm và niềm tin với người tiêu dùng", đại diện đơn vị chia sẻ.

Bên cạnh Trí Khang, liên minh lần này còn quy tụ các thương hiệu uy tín như: VE Pharma Việt Nam nhà phân phối Vitabiotics (Anh), Brauer (Austraslia), Nature's Way (Australia), Fixderma (Mỹ), Nutrimax (Slovenia), Tuệ Linh, NutriNest, Livespo, Cospharm...

Tại sự kiện, đại diện Long Châu nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ ký kết, mà cùng hành động. Liên minh minh bạch là lời hứa được đặt trong hành động cụ thể, xuyên suốt toàn hệ thống".

Với hơn 2.222 nhà thuốc, 18.000 dược sĩ chuyên môn và sự tin chọn của 28 triệu khách hàng và gia đình Việt, Long Châu không chỉ là chuỗi nhà thuốc lớn nhất cả nước, mà còn chủ động dẫn dắt thị trường theo hướng minh bạch, chuẩn mực, phát triển bền vững.

Sáng kiến Liên minh minh bạch là bước tiếp theo trong chuỗi hành động có hệ thống của Long Châu, nối tiếp hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế), và chiến dịch "Xuất xứ minh bạch - vì một Việt Nam khỏe mạnh" từ tháng 4 năm nay.

Theo đó, tại các nhà thuốc Long Châu, khách hàng có thể tra cứu trực tiếp hồ sơ kiểm nghiệm, giấy tờ chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

"Trong hành trình xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, Liên minh minh bạch là một nỗ lực tập thể – nơi các doanh nghiệp cùng chung tay kiến tạo một thị trường có trách nhiệm hơn, rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn", đại diện Long Châu cho biết.

Về phía Trí Khang Pharma, trong vai trò là một thành viên tích cực, đơn vị tiếp tục cam kết đồng hành cùng Long Châu và các đối tác lan tỏa giá trị minh bạch - chính trực - vì sức khỏe cộng đồng Việt.

Thế Đan