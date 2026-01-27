Trí Dương Group vận hành trung tâm trải nghiệm tại The Sensia

Trí Dương Group đưa vào vận hành 6Senses Gallery, ngày 25/1, được định vị là điểm tư vấn, trải nghiệm của dự án The Sensia (Nghệ An).

Theo doanh nghiệp, đây là bước đi nhằm chuẩn hóa quy trình tư vấn, đồng thời tạo không gian để khách hàng tiếp cận dự án thông qua trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ dựa trên bản vẽ hay phối cảnh.

Với chủ đề "Sen Tỏa", lễ khai trương 6Senses Gallery được tổ chức như một hành trình trải nghiệm, tái hiện tinh thần phát triển của The Sensia.

Tham gia lễ khai trương, nhiều khách mua, nhà đầu tư được theo dõi tác phẩm nghệ thuật "Hồn thiêng xứ Nghệ", gợi lịch sử và bản sắc văn hóa địa phương qua các hình ảnh như núi Dũng Quyết, dòng Lam Giang, thành cổ Vinh, bưu điện Nghệ An, làng Sen hay đồi chè Thanh Chương.

Nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu 6Sense Gallery. Ảnh: Trí Dương Group

Tại khu vực sa bàn, khách tham quan được tìm hiểu tổng thể không gian đô thị The Sensia, bao gồm các trục kết nối, mảng xanh và mặt nước. Không gian này giúp hình dung rõ hơn về cấu trúc quy hoạch và định hướng phát triển cân bằng giữa kiến trúc, cảnh quan, đời sống cư dân.

Khu trưng bày vật liệu hoàn thiện giới thiệu các chất liệu dự kiến sử dụng trong dự án. Theo chủ đầu tư, việc cho phép khách hàng trực tiếp quan sát và cảm nhận vật liệu là cách để tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh đó, "Bức tường danh vọng" là không gian ghi nhận đóng góp của đội ngũ Nghệ Atelier - những đối tác góp phần triển khai, hoàn thiện dự án.

Nhà đầu tư tìm hiểu quy hoạch dự án. Ảnh: Trí Dương Group

Về kiến trúc, 6Senses Gallery sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen, thể hiện qua hệ mái uốn cong, các mảng kính lớn và sự kết nối với không gian xanh xung quanh. Theo chủ đầu tư, sự đồng bộ này nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa không gian trải nghiệm và định hướng kiến trúc của toàn dự án The Sensia.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn chủ đề này nhằm truyền tải triết lý phát triển ngay từ giai đoạn đầu, khi khách hàng bắt đầu tiếp cận thông tin về dự án thông qua trải nghiệm không gian thực.

Chị Lê Thu Hà (32 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Vinh, Nghệ An) cho biết, trải nghiệm tại 6Senses Gallery tạo ấn tượng tích cực. Không gian trưng bày và cách dự án giới thiệu về chất lượng sống giúp chị cảm thấy phù hợp. "Sau khi được tư vấn cụ thể về sản phẩm, pháp lý và các chính sách hỗ trợ, gia đình tôi quyết định đăng ký lựa chọn một sản phẩm tại đây", chị Hà nói.

6Senses Gallery được Trí Dương Group xác định là công cụ hỗ trợ chiến lược vận hành trong giai đoạn tiếp theo. Theo ông Dương Hoàng Minh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương, The Sensia được phát triển theo định hướng hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian xanh của khu bán đảo.

"6Senses Gallery giúp khách hàng cảm nhận triết lý đó theo cách trực quan hơn. Không chỉ xem mô hình hay phối cảnh, khách hàng có thể trải nghiệm không gian, vật liệu và câu chuyện dự án, từ đó việc lựa chọn nơi an cư trở nên rõ ràng và yên tâm hơn", ông Minh nói.

Phối cảnh 6Sense Gallery tại The Sensia, Nghệ An. Ảnh: Trí Dương Group

Ở góc độ tư vấn bán hàng, anh Nguyễn Văn Thành, chuyên viên tư vấn dự án The Sensia, cho rằng không gian giúp đội ngũ kinh doanh tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. "Thay vì chỉ giới thiệu bằng bản vẽ hay thông tin kỹ thuật, chúng tôi có thể dẫn dắt khách hàng trải nghiệm trực tiếp không gian, vật liệu và triết lý sống mà dự án hướng tới", anh Thành cho biết.

Dưới sự tư vấn của đơn vị thiết kế Dplus, 6Senses Gallery được kỳ vọng trở thành không gian giới thiệu dự án mang tính dài hạn, đồng hành The Sensia trong suốt quá trình triển khai, góp phần định hình cách tiếp cận khách hàng theo hướng trực quan.

The Sensia có quy mô 20,05 ha, được định hướng phát triển theo mô hình walkable urbanism (đô thị đi bộ), với hệ thống tiện ích thiết yếu đan xen cùng các trục cảnh quan xanh, công viên và không gian mở, được bố trí trong phạm vi di chuyển ngắn. Dự án chú trọng giải pháp kiến trúc "thở" (breath architecture), tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, thông gió và gia tăng mảng xanh.

Hoài Phương