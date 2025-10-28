Trêu chọc người thân bằng trò chơi khăm dọa giết

MỹSau cuộc truy tìm 100 giờ của cảnh sát, bộ ba đeo mặt nạ rùng rợn cố phá cửa ngôi nhà, dọa giết đã lộ diện là người thân của gia chủ, bày trò chơi khăm.

Trong cuộc họp báo ngày 27/10, Cảnh sát trưởng Tarrick McGuire của Sở Cảnh sát thành phố Alexandria, bang Virginia cho biết sau hơn 100 giờ điều tra, các thám tử đã xác định được ba nghi phạm đeo "mặt nạ Halloween rùng rợn" tấn công một gia đình chính là những người họ hàng của gia đình này.

Vụ việc được camera giám sát ở chuông cửa ghi lại vào khoảng 21h50 ngày 14/10.

Trong video, bộ ba đeo mặt nạ đứng ở sân trước, lần lượt bấm chuông, gõ cửa và lắc tay nắm cửa. "Các người ra ngoài hoặc chúng tôi vào trong", bộ ba đe dọa chủ nhà.

Ba kẻ đeo mặt nạ rùng rợn chọc phá ngôi nhà. Ảnh: NYP

Chủ nhà Shayla Whiteside cho biết ba kẻ đeo mặt nạ dường như là người lạ. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. "Họ cố phá cửa trước, lắc tay nắm cửa, phá hàng rào sân sau nhà tôi và xé toạc lưới chắn phía sau, hét lên những lời đe dọa, nói rằng sẽ giết chúng tôi và sẽ quay lại", Shayla kể.

Gia đình hoảng sợ gọi 911, sau đó chia sẻ video lên mạng xã hội. Cảnh sát thông báo truy tìm ba nghi phạm trong vụ đột nhập bất thành.

Cảnh sát trưởng McGuire cho biết cơ quan chức năng nhận được nhiều tin báo sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý trên toàn quốc và đã liên lạc với một trong những nghi phạm. Người phụ nữ này thừa nhận cùng hai con trai và một cháu họ dàn dựng trò đùa trong khi hai người lớn khác và một đứa trẻ quay video.

Ông McGuire nhận xét đây là hành vi vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức xã hội, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu ai đó nổ súng vào nghi phạm. Ngoài việc gọi 911, ông McGuire cho biết chủ nhà còn gọi cho anh trai, và người này đã đến hiện trường với một khẩu súng đã lên đạn. Theo cảnh sát, không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhà biết về trò đùa này.

"Người lớn nên có trách nhiệm với con cái và không nên có những hành vi như thế này. Hy vọng rằng đây sẽ là bài học cho gia đình họ", cảnh sát trưởng nói.

Ông McGuire cũng cho biết sẽ không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra trong vụ việc. Vì gia đình không muốn truy tố, danh tính nghi phạm sẽ không được nêu.

Tuệ Anh (theo USA Today, Storyful)