Treo xác máy bay lên cao cho khách ngắm

Không gian sắp đặt gồm hai khung sắt, bên trong chứa nhiều mảnh xác máy bay, vỏ bom treo lên ở các độ cao khác nhau.
Ngoài phần trưng bày hiện vật từ chiến tranh, còn có giàn hoa, dải lụa với màu sắc đa dạng thể hiện tinh thần hòa bình.
Không gian do nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong thực hiện, từ 2/3, chưa có thời gian kết thúc.
Các mảnh xác máy bay được treo ở cao độ trung gian, tạo nên sự chuyển dịch trong cách tiếp cận hiện vật, từ góc nhìn thuần túy lịch sử sang trải nghiệm suy tư, chiêm nghiệm.
Mặt trong cánh cửa máy bay trưng bày tại không gian.
Hiện vật tại đây đa phần nằm trong kho lưu giữ, chưa có thông tin chính xác về nguồn gốc, chỉ ghi nhận tại Hà Nội trong khoảng thời gian chiến tranh.
Nhiều du khách tham quan bảo tàng Hà Nội chưa biết đến không gian này. Chị Phạm Mỹ Linh, chuyên viên phòng thiết kế, hi vọng người xem tiếp cận bằng góc nhìn cá nhân. Không gian trưng bày không có điểm nhìn chính, mỗi góc đứng sẽ có liên tưởng, suy nghĩ riêng.
Nguyễn Hải Hà 21 tuổi, xã Thanh Trì, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, ấn tượng về màu sắc, bố cục tại không gian.
“Những dải lụa nhiều màu sắc đung đưa tạo cho tôi cảm giác thư thái, trái ngược hoàn toàn với vỏ bom, mảnh xác máy bay bên cạnh” cô nói.
Tác phẩm phù điêu của họa sĩ Nguyễn Hải về sự kiện quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống phi công John McCain tại hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967, được trưng bày trong không gian chính.
Ông Nguyễn Đức Căn 85 tuổi, cựu chiến binh tại Thanh Hóa, lần đầu thăm bảo tàng, ngạc nhiên trước cảnh treo cao mảnh xác máy bay, vũ khí.
“Sắp xếp không rào chắn, gần gũi với người xem, khi chạm tay vào, tôi hình dung ra kí ức của những ngày hành quân” ông nói.
Khuôn viên bảo tàng bố trí nhiều chỗ ngồi để du khách nghỉ chân.
Đầu tàu chạy hơi nước số hiệu 141-179 (ảnh) được trưng bày từ năm 2020.
Bảo tàng Hà Nội khánh thành năm 2010, dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hiện nay, nơi đây lưu giữ, bảo quản hơn 70.000 hiện vật, bao gồm nhiều tài liệu, hiện vật quý hiếm từ thời kỳ đồ đá đến hiện đại.
