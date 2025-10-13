Treo thưởng cho người tát nhân tình của con trai

Thái LanArnon Rodthong, 65 tuổi, chủ vườn sầu riêng lớn nhất tỉnh Chumphon công khai treo thưởng 30.000 baht (khoảng 900 USD) cho ai tát nhân tình của con trai.

Ông Arnon Rodthong đang là tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng Thái Lan sau khi đăng thông báo sẽ trả tiền cho bất kỳ ai "tát ít nhất 10 cái" vào người phụ nữ ông cho đã phá hoại gia đình con trai mình.

"Tôi sẽ trả 30.000 baht. Sau khi hoàn thành, hãy đến gặp tôi để nhận tiền. Tôi sẵn sàng trả cả tiền phạt nếu bị cảnh sát xử lý", ông viết.

Cơn giận của Rodthong xuất phát khi con trai thứ ba tên Chai bỏ vợ theo nữ kế toán tên On. Ông cho biết cô On cũng từng hẹn hò với cháu trai và giờ là con trai của mình. Từ ngày đi theo On, anh Chai không chỉ bỏ bê gia đình mà còn từng đe dọa, ép vợ phải ra khỏi nhà.

"Tôi đăng bài này để bảo vệ con dâu vô tội của mình và lấy lại công bằng cho con", Arnon Rodthong nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông sau đó, Rodthong đã đặt một chồng tiền mặt trị giá 1 triệu baht (30.000 USD) lên bàn để chứng minh rằng phần thưởng của ông là có thật. Ảnh: QQ.com

Theo luật Thái Lan, hành hung người khác (tát, đấm hoặc đá) có thể bị phạt tới hai năm tù hoặc 40.000 baht. Tuy vậy, ông trùm sầu riêng cho biết sẵn sàng "chịu trách nhiệm pháp lý" nếu vi phạm.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông đặt một chồng tiền mặt trị giá một triệu baht lên bàn để chứng minh tuyên bố là thật.

Bài đăng của Rodthong nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, trước những phản ứng trái chiều, ông đã xóa bài viết, nói rằng không muốn kích động bạo lực. "Nhiều người tôi kính trọng khuyên không nên giải quyết vấn đề bằng cách đó, nên tôi quyết định hủy bỏ bài đăng", ông chia sẻ.

Rodthong cho biết sẽ cắt đứt quan hệ với con trai, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên Chai để chuyển cho cháu gái, con của anh này.

Nhật Minh (Theo SCMP/Sina/QQ)