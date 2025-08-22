Treo thưởng căn nhà để tìm con trai bị bắt cóc

Trung Quốc26 năm tìm kiếm, gia đình bà Tang Duihua hứa tặng một căn nhà ở Thượng Hải cho ai cung cấp manh mối, tìm lại con trai bị bắt cóc năm 4 tuổi.

Con trai họ tên là Wang Lei sinh năm 1995. Ngày 26/8/1999, bà Tang nhờ nhân viên trông con trong lúc đi giao hàng cho chồng, nhưng chỉ ít phút sau quay lại thì con trai đã biến mất. "Lúc đó con tôi mới 4 tuổi, 4 tháng, 19 ngày", người mẹ nói.

Kẻ bắt cóc là Lu, từng làm việc trong xưởng của gia đình nhưng bị sa thải vì không đáp ứng yêu cầu. Sau lần bị đuổi, Lu quay lại xin việc, được nhận rồi nhân cơ hội bắt cóc con trai chủ xưởng.

Một tháng sau, cảnh sát Liễu Châu, Quảng Tây bắt giữ Lu khi hắn lang thang tại một nhà máy gạch. Hắn thừa nhận đã đưa Wang Lei tới thị trấn Hà Mục, huyện Dung Thủy, nhưng khai "bị lạc" cậu bé.

Người mẹ đăng ảnh tìm con lên áo. Ảnh: Sina

Năm 2000, Lu bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán trẻ em. Sau nhiều lần kháng cáo và xét xử lại, năm 2011 hắn bị tuyên án chung thân. Do cải tạo tốt, Lu được trả tự do vào năm 2022. Kẻ bắt cóc đã được tự do, nhưng bà Tang vẫn sống trong nỗi đau mất con.

Trong nhà, vợ chồng họ giữ từng chiếc ôtô đồ chơi, những bức vẽ vịt con, gà con và những chú mèo của cậu bé. Nhiều bức tranh đã rách, phai màu vì thời gian, nhưng người mẹ vẫn hi vọng một ngày có thể cho con xem lại ký ức tuổi thơ.

Tang cũng giữ chồng vé tàu dày cộp, đến hàng nghìn tờ, là minh chứng cho những lần hai vợ chồng đi lại giữa Thượng Hải và Quảng Tây tìm con.

Từ ngày đứa trẻ mất tích, cả gia đình rơi vào bi kịch. Cha của Wang Lei, ông Tang Weihua, rơi vào trầm cảm rồi mắc ung thư, phải điều trị nhiều lần. Sự nghiệp kinh doanh sa sút, năm 2013 gia đình buộc phải đóng cửa cửa hàng.

"Lei là con trai duy nhất trong gia đình tôi qua 6 đời. Khi cha tôi mất, lời cuối ông thốt ra là tên thằng bé. Tôi đã hứa sẽ tìm thấy cháu", bà Tang kể.

Ông cũng từng nói sẽ trao thưởng căn nhà nằm gần công viên giải trí thuộc quận Minh Hàng, Thượng Hải cho ai tìm được cháu nội. Ngôi nhà không chỉ là di sản thừa kế người ông để lại, mà còn là nơi con trai bà sống khi còn nhỏ.

Chồng vé (trái) gia đình Lei đi tìm cậu bé (phải) suốt 26 năm qua. Ảnh: Sina

Gia đình đã nộp mẫu máu cho cảnh sát để lưu trữ, hy vọng công nghệ ADN có thể giúp đoàn tụ. Bà Tang cũng đăng tin treo thưởng, thậm chí in tin tìm con lên áo.

Vợ chồng họ nhận nhiều thông tin người dùng mạng cung cấp, nhưng phần lớn không liên quan. "Tôi giờ tóc bạc hết rồi nhưng chưa từng từ bỏ hy vọng con trai sẽ trở về", ông Tang Weihua nói.

Gần đây, khi gửi ảnh nhờ truyền thông tìm kiếm tin về con, vợ chồng ông Tang chọn một bức chụp bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng cười khi Wang Lei còn nhỏ, một là cảnh vợ chồng già ngồi ăn trong im lặng. "Sự tương phản quá lớn, ai có thể hiểu được nỗi đau của chúng tôi", bà Tang Duihua nghẹn ngào.

Trong hộ khẩu gia đình, vợ chồng bà vẫn để tên con, vì tin một ngày đứa trẻ sẽ trở về.



Nhật Minh (Theo Sina)