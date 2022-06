Treo phần thưởng iPhone 13 để lừa nữ sinh gửi clip 'nhạy cảm'

Kon TumVõ Huỳnh Thiện Tâm, 19 tuổi, dụ nữ sinh gửi video "nhạy cảm" cho mình để có cơ hội trúng thưởng iPhone 13, nhưng sau đó dùng tống tiền.

Ngày 24/6, Tâm, quê Đồng Tháp, bị Công an huyện Ngọc Hồi tạm giam 4 tháng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Huỳnh Võ Thiện Tâm lúc bị bắt. Ảnh: Công an Ngọc Hồi

Năm 2021, Tâm sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin dụ dỗ nữ sinh cấp 3 ở huyện Ngọc Hồi tự quay video về hình thể gửi cho anh ta. Tưởng có cơ hội được tặng thưởng điện thoại iPhone 13 như hứa hẹn, nữ sinh gửi nhiều clip nhưng sau đó không liên lạc được với Tâm.

Tháng 5, Tâm đe dọa đăng những hình ảnh "nhạy cảm" này lên mạng nhằm buộc nữ sinh đưa tiền. Sau khi nhận hai triệu đồng, Tâm tiếp tục tống tiền.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum xác định Tâm đang thuê trọ tại quận Bình Thạnh (TP HCM).

Tâm bị bắt khi về quê Đồng Tháp. Kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện nghi phạm còn lưu trữ nhiều video tương tự của những người khác.

Công an cho biết, tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận đã hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trần Hóa