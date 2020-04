Treo mình trên những vách núi

Nhà leo núi Logan Barber đu mình trên bức từng sa thạch màu đỏ Firewall thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Firewall cao 180 m, là một trong hai tuyến leo núi mạo hiểm nhất của nước này.

Bức ảnh nằm trong cuốn sách Fifty Places To Rock Climb Before You Die (50 vách núi nhất định phải thử thách một lần trong đời) của tác giả người Mỹ Chris Santella, do báo Anh Guardian giới thiệu.Ảnh: Garrett Bradley.