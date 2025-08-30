Trent Alexander-Arnold bị loại khỏi tuyển Anh

Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold không được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh, chỉ vài ngày sau khi mất suất đá chính tại Real Madrid.

So với hai trận đấu trước Andorra và Senegal hồi tháng 6, HLV người Đức thay đến 11 cái tên lên tuyển Anh lần này. Một trong đó là việc Alexander-Arnold bị loại khỏi danh sách

Kyle Walker, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Maguire, Conor Gallagher và Ivan Toney cũng không có tên trong đội hình "Tam Sư" dự các trận vòng loại World Cup gặp Andorra trên sân nhà rồi Serbia trên sân khách vào tháng tới. Levi Colwill, Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Ben White vắng mặt vì chấn thương. Trong khi, Marcus Rashford và Adam Wharton đã trở lại, cùng với Marc Guehi, Tino Livramento, Jarrod Bowen, Ollie Watkins và John Stones.

Alexander-Arnold ngồi dự bị trong một trận đấu của Real Madrid mùa 2024-2025. Ảnh chụp màn hình

Trong buổi công bố danh sách ngày 29/8, Tuchel giải thích: "Trent và Grealish đều là những cầu thủ lớn và luôn nằm trong danh sách xem xét triệu tập. Tôi biết cả hai đều khao khát trở lại. Nhưng ở đợt tập trung này, chúng tôi chọn Reece James và Tino Livramento, còn ở vị trí của Grealish có tới ba sự cạnh tranh giữa Rashford, Anthony Gordon và Eze".

"Trent và Grealish cần tìm lại nhịp chơi bóng. Grealish đang bắt đầu lại và Trent cũng vậy. Sau khi chuyển sang CLB mới, đến một đất nước mới, cậu ấy cần chút thời gian để ổn định và tìm lại phong độ", Tuchel nói thêm.

Hồi tháng 5, Tuchel từng cảnh báo Alexander-Arnold cần tập trung tuyệt đối vào trọng trách phòng ngự, bởi chỉ một sai lầm tại World Cup mùa hè năm sau có thể khiến tuyển Anh phải về nước sớm. HLV 52 tuổi khi đó khẳng định ông xem Alexander-Arnold là một hậu vệ phải thuần túy, chứ không phải tiền vệ.

Cùng Real, cầu thủ người Anh đá hậu vệ phải trong trận ra quân La Liga gặp Osasuna, nhưng HLV Xabi Alonso sau đó đã chọn lão tướng Dani Carvajal thay vì tân binh này cho trận đấu thứ hai của mùa mới trước Oviedo. Alexander-Arnold chỉ được thay người và đá ba phút ngắn ngủi trận này.

Tuchel mới sử dụng Arnold 26 phút ở các trận đấu trước của tuyển Anh. Ở vị trí hậu vệ phải, ông ưu tiên Curtis Jones trong trận thắng Andorra 1-0 và Kyle Walker trong trận thua Senegal 1-3. Chỉ còn ba đợt tập trung nữa trước khi Tuchel chốt danh sách cho World Cup 2026 nếu tuyển Anh giành vé tham dự.

Theo Tuchel, những gương mặt mới lần đầu lên tuyển là Elliot Anderson và Djed Spence sẽ "mang lại nguồn năng lượng mới".

Danh sách tuyển Anh được HLV Tuchel triệu tập tháng 8/2025. Ảnh: FA

Anderson, 22 tuổi, được triệu tập là phần thưởng cho màn trình diễn ấn tượng của anh ở U21 Anh và phong độ xuất sắc tại Nottingham Forest. Tiền vệ này tỏa sáng khi U21 Anh vô địch giải U21 châu Âu hồi tháng 6. Trong khi, sự linh hoạt của Djed Spence là điểm thu hút Tuchel. Cầu thủ 25 tuổi có thể chơi ở cả hai vị trí hậu vệ cánh và đang hồi sinh tại Tottenham sau thời gian cho mượn ở Leeds và Genoa.

Rashford được Tuchel gọi trở lại sau khi bỏ lỡ các trận đấu trong tháng 6 vì chấn thương. Ở hàng tiền vệ, Jordan Henderson, dù đã 35 tuổi, vẫn được Tuchel trọng dụng bởi khả năng lãnh đạo và giá trị đối với văn hóa đội bóng. Còn ở hàng thủ, Tuchel cho biết ông "không phải nghĩ", khi gọi John Stones, trung vệ vắng mặt trên tuyển Anh kể từ trận gặp Phần Lan hồi tháng 10 năm ngoái vì chấn thương.

Tuyển Anh sẽ đá hai trận vòng loại World Cup 2026 dịp này, lần lượt tiếp Androra ngày 6/9, rồi làm khách tại Serbia ngày 10/9.

Hà Phương tổng hợp