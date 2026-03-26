Trend Micro tái định danh mảng an ninh mạng doanh nghiệp

Trend Micro đổi tên mảng an ninh mạng doanh nghiệp thành TrendAI, để tập trung phát triển các giải pháp bảo mật xoay quanh AI, dữ liệu, quản trị rủi ro mạng.

Thương hiệu mới sẽ đại diện cho mảng bảo mật doanh nghiệp của Trend Micro trên thị trường. Theo doanh nghiệp, việc đổi tên phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình danh mục sản phẩm riêng lẻ sang nền tảng an ninh mạng AI tích hợp, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành hạ tầng quan trọng của doanh nghiệp.

Việc đổi tên cũng đánh dấu quá trình hoàn tất chuyển đổi sang nền tảng an ninh mạng AI doanh nghiệp thống nhất, thay vì phát triển theo từng nhóm sản phẩm riêng. Cùng với thương hiệu mới, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các hoạt động như podcast chuyên đề AI Security Brief, chuỗi sự kiện TrendAI Spark và mở rộng hợp tác với các đối tác tư vấn, kiểm thử an ninh mạng.

Bảo mật AI là vấn đề quan trọng trong bối cảnh AI trở thành nền tảng vận hành của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Trend Micro

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI nhưng vẫn gặp khó trong quản trị rủi ro. Theo khảo sát toàn cầu do công ty thực hiện trên hơn 3.700 nhà quản lý, 67% doanh nghiệp cho biết đang chịu áp lực phải phê duyệt triển khai AI dù còn lo ngại về bảo mật; chỉ 38% đã xây dựng được chính sách quản trị toàn diện, còn 57% thừa nhận tốc độ phát triển AI đang vượt khả năng bảo vệ hệ thống.

Khảo sát cũng cho thấy 55% lãnh đạo tự đánh giá ở mức tự tin trung bình trong việc hiểu các quy định pháp lý liên quan AI. Với các hệ thống AI tự trị, doanh nghiệp lo ngại nhiều về rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và thiếu khả năng giám sát đối với các hệ thống tự vận hành.

"TrendAI phản ánh niềm tin rằng an ninh mạng phải phát triển tương xứng với tốc độ của công nghệ mà nó bảo vệ. Khi các doanh nghiệp đang tái cấu trúc vận hành dựa trên AI, dữ liệu và tự động hóa, vai trò của chúng tôi là đảm bảo họ có thể thực thi với sự tự tin, khả năng kiểm soát và tính linh hoạt được thiết lập ngay từ đầu", bà Eva Chen, CEO Trend Micro, cho biết.

TrendAI là một trong những thương hiệu uy tín về bảo mật AI toàn diện, đám mây, mạng và dữ liệu. Trọng tâm của hệ sinh thái là TrendAI Vision One, nền tảng an ninh mạng thống nhất giúp quản lý rủi ro và vận hành bảo vệ toàn bộ vòng đời AI. Với 6.000 chuyên gia tại 75 quốc gia, TrendAI hỗ trợ bảo vệ trước các mối đe dọa trên mọi bề mặt tấn công, bao gồm những môi trường trọng yếu như AWS, Google, Microsoft và NVIDIA. AI Fearlessly.

Văn Hà