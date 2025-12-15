TrenD by DOJI tôn vinh đa phong cách phái nữ

BST The Muse, Darling Girl và Lady Boss của TrenD by DOJI có định hướng thiết kế khác nhau nhưng đều tôn vinh xu hướng đa phong cách của phái nữ hiện đại.

Phụ nữ hiện đại không bị giới hạn trong một khuôn mẫu: có thể là lãnh đạo, vừa là nàng thơ hay người bạn đời tháo vát. Sự đa nhiệm ấy giúp họ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và tỏa sáng theo cách riêng. Từ nguồn cảm hứng ấy, trang sức TrenD by DOJI "thai nghén" ba bộ sưu tập với sắc thái khác nhau: The Muse tôn nét mềm mại; Darling Girl tăng vẻ rực rỡ; sắc sảo với BST Lady Boss.

Theo đại diện thương hiệu, khi đặt cạnh nhau, ba BST tạo "tủ trang sức" đa phong cách - nơi mỗi chị em có thể tìm thấy thiết kế phù hợp cho một ngày bận rộn ở văn phòng, buổi cà phê hay cuộc hẹn quan trọng, qua đó đề cao tinh thần "tỏa sáng đa phong cách" mà TrenD muốn gửi gắm.

Cụ thể, The Muse được định vị là "nàng thơ", gợi vẻ dịu dàng. Các thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết thiên nhiên bay bổng, nhấn vào đường cong uyển chuyển, chế tác từ chất liệu kim cương. BST không đòi hỏi cách phối quá cầu kỳ. Với một chiếc nhẫn hay hoa tai, tổng thể trang phục trông dịu ngọt hơn.

BST The Muse Ảnh: DOJI

Trong khi đó, BST Darling Girl ứng dụng kỹ thuật ghép cluster - tức nhiều viên kim cương tấm hoặc nhiều dáng cắt được kết hợp tỉ mỉ thành viên chủ lớn. Nhờ đó, trang sức ghi dấu với hiệu ứng lấp lánh, rực rỡ nhưng vẫn giữ vẻ thanh thoát.

Các thiết kế Darling Girl phù hợp với dịp dạo phố, hẹn hò hay tiệc cuối tuần. Khi phối cùng trang phục tối giản, trang sức khiến tổng thể nổi bật; còn hợp với váy áo nữ tính, bộ sưu tập lại trở thành mảnh ghép ngọt ngào.

BST Darling Girl. Ảnh: DOJI

Ở sắc thái khác, TrenD by DOJI khắc họa hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, khí chất qua BST Lady Boss. Lấy cảm hứng từ cấu trúc hình học, bộ sưu tập sắp đặt phá cách những viên kim cương cắt mài dáng vuông, oval, giọt nước...

Trang sức Lady Boss phù hợp môi trường công sở, các sự kiện trang trọng hoặc khoảnh khắc nàng muốn tạo dấu ấn "gọn gàng nhưng sắc sảo, tối giản nhưng đầy quyền lực".

BST Lady Boss. Ảnh: DOJI

Theo đại diện doanh nghiệp, ba bộ sưu tập với ba sắc thái và cũng là lời nhắn gửi của TrenD by DOJI với phái nữ: "Nàng có thể mềm mại mà không yếu đuối, rực rỡ nhưng không phô trương, bản lĩnh mà vẫn nữ tính. Đôi khi chỉ một điểm sáng nhỏ trên tay, cổ hay tai sẽ giúp nàng tỏa sáng theo cách mình muốn".

Đông Vệ