Trên cơ thể phụ nữ, cái gì càng nhiều thì càng sang?

Câu đố dân gian tưởng đơn giản nhưng khiến nhiều người 'rối não', trên cơ thể phụ nữ, thứ gì càng nhiều lại càng được xem là sang?

Kho tàng câu đố dân gian Việt Nam luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị và bất ngờ. Chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn, người xưa đã tạo ra thử thách khiến người nghe phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Câu đố hôm nay nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại khiến không ít người bối rối. Trên cơ thể phụ nữ, có một thứ càng nhiều thì lại càng được xem là sang.

Ảnh minh họa.

Nhiều người ban đầu đoán đến trang sức, quần áo hay những thứ liên quan đến vẻ ngoài. Nhưng càng suy nghĩ kỹ mới thấy đáp án không nằm ở vật chất mà lại thuộc về một đặc điểm rất tự nhiên. Chính sự bất ngờ này khiến câu đố trở nên thú vị và dễ lan truyền. Bạn đã đoán ra đáp án trước khi xem phần giải thích chưa?

Mộc Trà