'Trên 80% phụ huynh cấp 1 đồng ý cho con học trực tiếp'

TP HCMTỷ lệ phụ huynh cấp một đồng ý cho con học trực tiếp đạt 80-85%, khối mầm non là 60-80% tùy cơ sở và địa phương, theo khảo sát của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Thông tin được ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) nói tại buổi họp báo về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, chiều 10/2.

Theo ông Trọng, ngành giáo dục đã tổ chức dạy trực tiếp ổn định cho khối 7-12 từ trước Tết. "Từ 7 đến 9/2, ngành ghi nhận 5 F0 tại trường và đều được xử lý theo quy định", ông Trọng nói.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM. Ảnh: Hữu Công

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố, từ tuần sau, khối 1-6 và trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi trở lên sẽ học trực tiếp tại trường. Với bậc tiểu học và lớp 6, các cơ sở giáo dục đang chuẩn bị rốt ráo để ngày 14/2 đón học sinh.

"Toàn bộ cơ sở giáo dục từng được trưng dụng làm nơi phòng, chống dịch đều đã có thể mở cửa, đón học sinh. Sở cũng đã hướng dẫn chuyên môn đối với từng cấp học", ông Trọng nói và cho biết thêm từ 1/3, tùy theo điều kiện, ngành giáo dục mở rộng cho nhóm trẻ em khác đến trường.

Tại buổi họp báo, liên quan đến vấn đề thiếu giáo viên mầm non, ông Trọng cho biết trước Tết có tình trạng này. Nhưng hiện tất cả cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn đều đảm bảo 100% trẻ đến trường được chăm lo. Các trường ngoài công lập có tình trạng thiếu bảo mẫu cục bộ do người lao động về quê sau dịch. Tuy nhiên, với số lượng phụ huynh đăng ký cho trẻ đến trường hiện tại, cơ sở giáo dục vẫn có thể đáp ứng được.

Hữu Công