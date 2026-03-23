Trellia Cove cân bằng nhu cầu sống xanh và tích sản bền vững

Trellia Cove tại Mizuki Park có không gian xanh, tiện ích, vị trí thuận lợi, đồng thời hưởng lợi hạ tầng, nguồn cung giới hạn, đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư.

Trellia Cove thuộc khu đô thị Mizuki Park, tọa lạc tại phía Nam TP HCM, khu vực đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Các công trình như vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và tuyến Metro số 4 đang triển khai.

Những dự án này góp phần cải thiện khả năng kết nối và mở rộng dư địa tăng trưởng của thị trường bất động sản trong dài hạn. Theo CBRE Việt Nam, giá bất động sản tại các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng có thể tăng trung bình 15-18%, phụ thuộc vào tiến độ triển khai, các công trình giao thông.

Phối cảnh dự án Trellia Cove. Ảnh: Nam Long

Trong bối cảnh đó, Trellia Cove có lợi thế khi là quỹ căn compound (khu dân cư khép kín) giới hạn tại Mizuki Park. Chủ đầu tư cho biết, Mizuki Park đang vận hành ổn định, những sản phẩm giới hạn như compound có xu hướng giữ giá tốt và tăng trưởng bền vững hơn, nhờ nguồn cung ít trong khi nhu cầu ở thực luôn duy trì ở mức cao.

Ở khía cạnh khai thác dòng tiền, lợi thế của Trellia Cove còn đến từ việc "chạm đúng" nhu cầu tệp khách thuê chủ lực tại khu Nam TP HCM, gồm chuyên gia, quản lý trung, cao cấp, gia đình trẻ tri thức... Tệp khách này hàng có thu nhập ổn định, ưu tiên chất lượng sống và sẵn sàng trả chi phí cao hơn để an cư trong môi trường sống xanh, cộng đồng văn minh. Điều này giúp các dự án quy hoạch bài bản, môi trường sống xanh riêng biệt, an ninh như Trellia Cove duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định so với mặt bằng chung.

Với quy mô hơn 8.000 m2, Trellia Cove mang đến 817 căn hộ và 24 nhà phố liên kế. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh vị trí và sản phẩm, yếu tố phát triển dự án cũng đóng vai trò quan trọng. Trellia Cove thuộc hệ sinh thái của Nam Long Group cùng các đối tác Nhật Bản. Các dự án trong hệ sinh thái này thường được đánh giá cao về tính minh bạch pháp lý, tiến độ triển khai và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thuê và tính thanh khoản trong dài hạn.

Trellia Cove được quy hoạch trên quỹ đất có hai mặt tiếp giáp mặt nước, một phía ôm theo rạch Bà Lào tự nhiên, phía còn lại phía hướng ra kênh đào trung tâm. Cách bố trí này tạo nên không gian sống riêng tư, đồng thời giữ được sự kết nối với cảnh quan đô thị xung quanh. Nhờ đó, phân khu vừa đảm bảo tính tách biệt cần thiết, vừa duy trì sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Cư dân luyện tập thể thao tại công viên nội khu. Ảnh: Nam Long

Toàn khu được phát triển với hệ thống hơn 103.000 m2 cây xanh và 17.000 m2 mặt nước đan xen. Các yếu tố này góp phần điều hòa vi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường sống dễ chịu. Sự hiện diện của không gian xanh và mặt nước cũng giúp cư dân giảm căng thẳng, ổn định nhịp sinh hoạt, nâng cao chất lượng nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, hệ thống công viên, lối dạo bộ và mặt nước được bố trí gần khu ở, giúp cư dân dễ dàng hình thành thói quen vận động mỗi ngày. Việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Hệ tiện ích tại Trellia Cove được quy hoạch theo hướng mở, dành nhiều diện tích cho các không gian sinh hoạt chung. Các khu vực như công viên, sân chơi và khu sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện để cư dân giao lưu và kết nối. Đồng thời, việc vận hành các hoạt động nội khu theo định kỳ cũng góp phần hình thành môi trường sống ổn định và có tính gắn kết.

Nội khu dự án được bố trí nhiều mảng xanh bao quanh mặt nước. Ảnh: Nam Long

Theo đại diện chủ đầu tư, giá trị của khu đô thị không chỉ nằm ở không gian ở mà còn ở khả năng hình thành cộng đồng cư dân lâu dài. Khi môi trường sống đáp ứng đồng thời nhu cầu riêng tư và kết nối, trải nghiệm sống của cư dân được cải thiện rõ rệt.

Từ góc độ thị trường, dữ liệu của Batdongsan cho thấy căn hộ tại TP HCM có thể đạt tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 12,5-17% mỗi năm, bao gồm tăng giá và cho thuê. Chủ đầu tư cho biết thêm, với đặc điểm sản phẩm và môi trường sống, Trellia Cove phù hợp với cả nhu cầu ở thực cùng khai thác dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, các dự án có quy hoạch đồng bộ và không gian sống rõ ràng như vậy có thêm cơ sở để duy trì giá trị theo thời gian.

Hoàng Đan