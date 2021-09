Phiên bản 'Vui giao thông' mùa hai gồm 26 tập phim với những chuyến phiêu lưu thú vị của 3 nhân vật Bi, Bo, Ben về các chủ đề an toàn giao thông.

Chuỗi phim hoạt hình "Vui giao thông" nằm trong chương trình "Tôi yêu Việt Nam" do Honda Việt Nam (HVN) khởi động dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi mầm non 3 đến 5 tuổi.

Chuỗi phim có sự dẫn dắt của ba nhân vật ngộ nghĩnh Bi (Khỉ) – Bo (Mèo) – Ben (Tắc kè) với ba cá tính khác nhau. Đặc biệt, các tập phim trong phiên bản mùa thứ hai này sẽ có sự góp mặt của Giáo sư – một vị thủ lĩnh cùng những nhiệm vụ thú vị tại Sở chỉ huy vui giao thông.

"Với những thay đổi về cả hình thức và nội dung, chương trình hứa hẹn mang đến những bài học bổ ích về an toàn giao thông thông cho các bạn nhỏ. Cụ thể, mỗi tập phim là một chuyến phiêu lưu với những trải nghiệm được truyền tải đến các bạn nhỏ thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của các nhân vật hoạt hình", đại diện HVN chia sẻ.

3 nhân vật Bi (Khỉ) – Bo (Mèo) – Ben (Tắc kè) trong chuỗi phim hoạt hình "Vui giao thông" mùa 2.

Bên cạnh phát sóng chuỗi phim hoạt hình "Vui giao thông", trong năm học 2021-2022, Honda Việt nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ Giáo dục Mầm non, triển khai chương trình An toàn giao thông "Tôi Yêu Việt Nam" trực tiếp cho khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Trong năm học này, chương trình sẽ cung cấp một số tài liệu đào tạo với hình thức thể hiện sinh động như truyện tranh "Vui giao thông", sách tô màu, bộ nhập vai giao thông... Từ đó góp phần giúp các bé yêu thích và khám phá các kiến thức giao thông cơ bản một cách tự nhiên, bắt đầu hình thành cho mình ý thức tham gia giao thông văn minh an toàn.

Trẻ 'tham gia giao thông' qua chuỗi phim hoạt hình vui nhộn Trailer chuỗi phim "Vui giao thông" mùa 2. "Tôi yêu Việt Nam" khởi đầu là chương trình hướng dẫn về An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn do HVN phối hợp triển khai với Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên truyền hình bắt đầu từ năm 2004. Từ đó đến nay, chương trình đã liên tục cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung cho phù hợp với thị hiếu của khán giả nhằm đem đến những câu chuyện, hình ảnh chân thực về thực trạng giao thông tại Việt Nam cùng những bài học giúp người xem bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Từ năm 2020, "Tôi Yêu Việt Nam" trở lại với phiên bản mới "Vui giao thông", tập trung vào lứa tuổi mầm non. Theo đó, cùng với việc phát sóng trên truyền hình và kênh Youtube, HVN đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp tại 15 trường mầm non thuộc 5 tỉnh thành trong năm học 2020-2021. Sau năm đầu tiên, chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và xã hội với kết quả 76% trẻ có nhận thức về an toàn giao thông (Theo khảo sát được thực hiện bởi một bên thứ ba vào tháng 3/2021).

Trong những năm qua, bên cạnh việc phát sóng "Tôi yêu Việt Nam", HVN còn tích cực triển khai nhiều hoạt động về ATGT như: Trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một với tên gọi "Giữ trọn Ước mơ" trong 3 năm học từ năm học 2018-2019 đến hết năm học 2020-2021; trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên và người dân mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai" từ năm 2015.

Bên cạnh đó là nhiều chương trình giáo dục về ATGT cho học sinh các cấp như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh Tiểu học, "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh Trung học; các chương trình đào tạo trực tiếp cho Đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông cũng như khách hàng và người dân địa phương.

Thế Đan