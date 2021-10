Trẻ suy dinh dưỡng lúc nhỏ có béo phì khi lớn?

Con gái tôi 3 tuổi, 10 kg, 98 cm. Với chỉ số này, nếu bé bị suy dinh dưỡng thì cần lưu ý gì để không béo phì khi lớn? (Vi Nguyễn)

Trả lời:

Các nghiên cứu đã chỉ ra, trẻ suy dinh dưỡng từ nhỏ, đặc biệt là suy dinh dưỡng bào thai thì có nguy cơ béo phì khi trưởng thành. Lúc này sẽ có 2 kịch bản xảy ra. Đó là khi trẻ suy dinh dưỡng thì trẻ thích nghi với tình trạng cung cấp thiếu vi chất dinh dưỡng. Nhưng khi để tăng trưởng quá mức bắt kịp tăng trưởng của trẻ thì dẫn đến trẻ có những rối loạn chuyển hóa. Những thay đổi này có thể là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra thừa cân, béo phì. Có những trẻ suy dinh dưỡng kéo dài đến trưởng thành. Tuy nhiên khi đến trưởng thành thì môi trường, chế độ ăn dư thừa sẽ dễ bị thừa cân béo phì.

Với trẻ gái 3 tuổi, 98 cm, trước hết chiều cao của trẻ đang vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Trẻ cân nặng chỉ 10 kg thì tình trạng này thiếu so với tuổi 3,5 kg (bằng 70% cân nặng nên có so với chiều cao). Như vậy, trẻ đã bị suy dinh dưỡng nhẹ cân. Trẻ có chiều cao vượt trội mà cân nặng thiếu, ngoài suy dinh dưỡng nhẹ cân, trẻ còn suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng của trẻ như vậy không nên để cho tăng cân nhanh, mà cần chia ra các lộ trình để trẻ tăng cân dần cùng với chiều cao bằng chế độ ăn uống, vận động phù hợp.

Để có một lộ trình phù hợp, các bác sĩ sẽ khám và đưa ra kết luận trẻ thiếu chất gì, trên cơ sở đó có những can thiệp và lời khuyên dinh dưỡng phù hợp nhất.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Thị Kim Liên

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome