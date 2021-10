Trẻ suy dinh dưỡng ăn kém phải làm sao?

Bé 6 tháng, nặng 5,7 kg, cao 66 cm, đến tháng thứ 7 thì chán ăn, không chịu ăn bột mặn, em cho bé ăn ván sữa nhưng sợ ăn nhiều đầy bụng. (Hằng)

Trả lời:

Theo bảng đáng giá tình trạng dinh dưỡng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bé 6 tháng tuổi, cân nặng trung bình 7,3 kg; nếu trẻ dưới 5,7 kg là suy dinh dưỡng nhẹ cân mức độ trung bình. Chiều cao trung bình theo WHO là 65,7 cm, con của bạn 66 cm là quá thiếu cân nặng so với chiều cao. Bởi bé 6 tháng cao 66 cm thì cân nặng lý tưởng so với chiều cao là 7,3 kg; nếu dưới 6,7 kg là nhẹ cân; dưới 6,1 kg là suy dinh dưỡng cấp nhẹ; dưới 5,6 là suy dinh dưỡng cấp nặng.

Tôi không biết con của bạn có sinh non, nhẹ cân hay không. Nếu trẻ sinh non, nhẹ cần sẽ dùng tuổi hiệu chỉnh, tức là trừ đi tuổi mà bé sinh non để ra tuổi hiệu chỉnh, lúc đó mới đánh giá phù hợp.

Bé 6 tháng tuổi, nguy cơ suy dinh dưỡng cấp nặng có thể có nguy cơ mắc bệnh nền. Sau thời gian giãn cách, bạn nên đưa bé đến bệnh viện tầm soát bé có bệnh nền hay không. Theo kinh nghiệm của tôi, trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc dưới 10 tháng tuổi, nguy cơ suy dinh dưỡng cấp nặng đa số đều có bệnh nền. Dựa vào kết quả tầm soát bệnh, bác sĩ mới có thể giải thích vì sao con không tăng cân, khó ăn uống.

Bé 6-7 tháng tuổi mỗi ngày cần ăn một chén cháo hoặc một chén bột. Con suy dinh dưỡng cấp nặng có thể tăng hai bữa. Khi nấu ăn, bạn lưu ý tỷ lệ đạm, tinh bột, béo phải tương xứng. Bạn nên xem hướng dẫn cách nấu ăn để chế biến đúng cách. Bé 6 tháng tuổi ăn dặm không tốt thì nguy cơ suy dinh dưỡng rất cao.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Tín

Cố vấn chuyên môn Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome