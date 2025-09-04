Trẻ sơ sinh Hàn Quốc sắp nhận 'cơn mưa tiền' từ chính phủ

Trong nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh, chính phủ Hàn Quốc tung gói phúc lợi kỷ lục, giúp một gia đình sinh con nhận hơn 30 triệu won (trên 567 triệu đồng) tiền mặt.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 29/8 thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 với chi tiêu dành cho mạng lưới an sinh xã hội tăng lên 128.000 tỷ won. Gói ngân sách này tập trung giải quyết các vấn đề nhân khẩu học như tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, với hàng loạt chính sách hỗ trợ trải dài từ trẻ em, thanh niên đến người cao tuổi.

Gói hỗ trợ hơn 30 triệu won một trẻ em

Tâm điểm của gói phúc lợi là các khoản hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có con nhỏ. Theo thống kê, một gia đình tại thủ đô Seoul sinh con đầu lòng từ năm 2026 sẽ nhận tổng cộng 30,8 triệu won (hơn 567 triệu đồng) từ ba chương trình chính của chính phủ, không phân biệt thu nhập. Con số này chưa bao gồm các khoản thưởng riêng từ chính quyền địa phương hay trợ cấp nghỉ thai sản.

Sở dĩ tổng số tiền tăng vọt là do phần Trợ cấp trẻ em (100.000 won/tháng) sẽ được mở rộng độ tuổi hưởng từ 7 lên dưới 8 tuổi. Với chính sách mới, một đứa trẻ sẽ nhận tổng cộng 10,8 triệu won trong 9 năm.

Hai khoản còn lại gồm Voucher chào đời (tặng voucher 2 triệu won cho con đầu, 3 triệu won cho con thứ hai) và Trợ cấp cha mẹ (1 triệu won/tháng cho trẻ 0-11 tháng và 500.000 won/tháng cho trẻ 12-23 tháng), với tổng giá trị 18 triệu won trong hai năm.

Bên cạnh tiền mặt, chính sách mới còn mở rộng tiêm chủng miễn phí vaccine cúm (dưới 14 tuổi) và HPV (trẻ em trai đến 12 tuổi), đồng thời tăng thời gian sử dụng dịch vụ chăm sóc cho các gia đình đơn thân, có người khuyết tật.

Lập quỹ tiết kiệm, hỗ trợ nhà ở cho thanh niên

Ngân sách hỗ trợ thanh niên cũng tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ won. Một chương trình "Tiết kiệm Tương lai cho Thanh niên" mới được thành lập, cho phép người từ 19 đến 34 tuổi gửi tối đa 500.000 won/tháng và được chính phủ góp thêm một khoản tương ứng. Tỷ lệ góp vốn của chính phủ là 6% với chương trình thông thường và lên tới 12% cho thanh niên làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tích lũy tới 22 triệu won sau ba năm.

Ngoài ra, thanh niên làm việc ở ngoại thành sẽ nhận trợ cấp giữ chân đến 7,2 triệu won trong hai năm. Về nhà ở, 35.000 căn hộ cho thuê công cộng sẽ được bổ sung và mức hỗ trợ tiền thuê nhà 200.000 won/tháng được duy trì.

Tăng việc làm, chăm sóc người cao tuổi

Để đối phó với dân số già hóa, chính phủ sẽ tạo thêm 50.000 việc làm mới cho người cao tuổi. Chính sách "Khoản khuyến khích Hòa nhập" trị giá 100.000 won/tháng sẽ được áp dụng cho người cao tuổi ở ngoại thành. Dự án chăm sóc toàn diện tại cộng đồng cũng được mở rộng toàn quốc với ngân sách tăng hơn 10 lần, lên 77,7 tỷ won.

Bên cạnh đó, trợ cấp sinh hoạt cho gia đình bốn người thuộc nhóm thu nhập thấp sẽ lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu won/tháng.

Hiệu quả gây tranh cãi

Các chính sách hỗ trợ tiền mặt hào phóng này ra đời chưa đầy 10 năm và liên tục được mở rộng, nhận được phản ứng tích cực từ các bậc cha mẹ vì giúp "giảm bớt gánh nặng kinh tế rất nhiều". Tuy nhiên, hiệu quả của chúng trong việc thúc đẩy tỷ lệ sinh vẫn là một dấu hỏi lớn. Viện Nghiên cứu Y tế và Xã hội Hàn Quốc cho rằng chỉ trợ cấp tiền mặt ngắn hạn khó có thể ảnh hưởng đến quyết định dài hạn như sinh con. "Cải thiện cấu trúc xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho việc nuôi dạy con cái mới là ưu tiên hàng đầu", báo cáo của viện cho hay.

Một số chuyên gia cũng cho rằng hệ thống trợ cấp hiện tại quá phức tạp, chồng chéo giữa chính phủ trung ương và địa phương, cần được tích hợp lại để hoạt động hiệu quả hơn.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, ở mức 0,72 năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức khuyến cáo 2,1 để đảm bảo dân số ổn định. Điều này dẫn đến những dự báo Hàn Quốc có thể giảm một nửa dân số vào cuối thế kỷ 21. Giới chức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, coi đây là rủi ro hàng đầu đối với kinh tế, xã hội.

