Trẻ rèn kỹ năng sống từ thể thao học đường

Từ những cầu thủ nhí tự ti, Lương Hải, Trà My trở thành tuyển thủ nòng cốt, cùng đồng đội ghi dấu ấn tại giải đấu học đường, trưởng thành về kỹ năng lẫn tinh thần.

Nguyễn Lương Hải (quê Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng) gia nhập đội tuyển U11 Hải Dương từ tháng 3/2022. Dù đam mê bóng đá nhưng những ngày đầu đến với đội, Hải liên tục từ chối ra sân. "Em lo mình sẽ làm sai, ảnh hưởng đến cả đội", thầy Nguyễn Văn Hải - HLV U11 Hải Dương chia sẻ.

Được thầy phân tích, động viên cộng với niềm quyết tâm, Lương Hải chủ động lắng nghe và tập luyện, dần cải thiện kỹ năng để tự tin thi đấu. Theo thời gian, Hải từ một cậu bé thiếu tự tin, nay trở thành chân sút chủ chốt và luôn được các thầy cô tin tưởng giao cho vai trò đội trưởng trong nhiều mùa giải, góp phần xây dựng lối chơi gắn kết cho cả đội.

Lương Hải (dẫn bóng) trong một trận đấu tại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé Milo năm 2024. Ảnh: NVCC

Giống như Hải, Trà My (12 tuổi) cũng rèn luyện bản lĩnh qua bóng rổ học đường Nestlé Milo. Thầy Tạ Khắc Hoàn - HLV bóng rổ học sinh Hà Nội nhớ lại thời gian em vừa chuyển từ tuyển địa phương lên tuyển Hà Nội, My là em út nên rất e dè, hay ngại ngùng. Gia đình và thầy luôn giữ liên lạc, động viên, giúp em vượt qua tâm lý này. Nhờ vậy, My chủ động giao lưu, học hỏi từ các chị lớp lớn, tự tin thử sức với các bài tập nâng cao để theo kịp đội tuyển. Tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý của My góp phần giúp đội giành cúp Vô địch Bóng rổ 5x5 U16 Quốc gia năm 2025.

Không riêng My, cả đội tuyển đều trưởng thành hơn rất nhiều kể từ cột mốc đó, các em luôn động viên nhau dù thắng hay thua. "Khoảnh khắc đó củng cố niềm tin của tôi rằng thể thao có thể dạy các em rất nhiều bài học cuộc sống", thầy Hoàn nói.

Theo thầy Hoàn, nhiều em nhỏ chưa đủ "lì" về tinh thần. Chỉ cần đối mặt với đối thủ mạnh hơn một chút là chùn bước. Tuy nhiên, qua những buổi tập luyện, các em đã rèn được sự kiên cường, tự tin.

Hơn cả thành tích, Trà My (cầm cờ) học được tinh thần đồng đội và nhiều bài học khác từ thể thao. Ảnh: NVCC

Ngoài điểm số các môn văn hóa, ngày càng nhiều phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất cũng như ý chí, khả năng làm việc nhóm và tính kỷ luật cho con. Vì thế, khi đầu tư cho con phát triển kỹ năng mềm, nhiều phụ huynh đã xem hoạt động thể thao trong học đường như một phương thức giúp con xây dựng nền tảng bản lĩnh từ sớm. "Chính những lần con vấp ngã rồi tự đứng dậy, nỗi buồn khi ngồi dự bị hay niềm vui khi được gọi tên vào đội hình thi đấu... đã mang đến những bài học thực tế mà không có giáo trình nào có thể viết sẵn", ông Nguyễn Lương Hinh, bố em Hải chia sẻ.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng đồng tình, thể thao học đường là một "chất xúc tác" để trẻ em rèn luyện thể chất và ý chí, trưởng thành về nhân cách sống, từ khả năng phối hợp, làm việc nhóm, tinh thần đồng đội và đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau... Tất cả trở thành kỹ năng nền tảng cho sự thành công của các em trong tương lai.

Đó cũng là lý do để sân chơi thể thao học đường được phát triển trải dài khắp cả nước, duy trì trong thời gian dài và thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh quan tâm. Đơn cử, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé Milo nay đã bước sang mùa giải thứ 28, Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Cúp Nestlé Milo được tổ chức liên tục 18 năm qua. Hai giải đấu đều thu hút hàng nghìn em nhỏ mỗi năm tham gia thể hiện tài năng và nuôi dưỡng đam mê thể thao.

Là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho Giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc, ông Nguyễn Phan Khuê - Tổng biên tập Báo Thiếu Niên Tiền Phong & Nhi Đồng - cho rằng, thể thao là một trong những yếu tố mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ. Từ những giải đấu này đã kiến tạo ra rất nhiều "thế hệ vàng" cho thể thao Việt Nam. "Những cầu thủ tài năng ở đội tuyển quốc gia như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh... đều được phát hiện từ khi tham gia các giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc và Nhi đồng toàn quốc do Báo tổ chức", ông nói.

Vài chục năm trước, khi cộng đồng chủ yếu dồn sự chú ý vào thể thao chuyên nghiệp người lớn, thì việc tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi được xem là một cú đặt cược dài hơi. "Ngày ấy, làm bóng đá trẻ là thiệt thòi lắm. Nhưng chúng tôi tin: nếu muốn Việt Nam có đội tuyển mạnh thì phải bắt đầu từ lứa trẻ", ông Khuê nhớ lại.

Ông Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại họp báo công bố mùa giải năm 2025, Hà Nội ngày 9/4. Ảnh: NVCC

Ở tuổi lên 10-11, không nhiều em nhỏ hiểu rõ hai chữ "chiến thuật". Đôi khi, điều các em nhớ nhất lại là những giọt nước mắt và cái ôm động viên từ thầy cô sau những lần thất bại, hay những hộp sữa được phát sau mỗi buổi đấu tiếp năng lượng. Có những cầu thủ thành danh kể lại, ký ức sâu đậm nhất hồi nhỏ của bản thân là sau trận đấu nào cũng được xếp hàng để uống sữa Milo cùng đồng đội.

Để hành trình thể thao học đường phát triển bền vững, cần sự phối hợp từ nhiều phía: nhà trường đóng vai trò nuôi dưỡng kỷ luật và kỹ năng; gia đình là điểm tựa tinh thần; huấn luyện viên đóng vai trò người đồng hành và truyền cảm hứng và cả những doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho thế hệ tương lai. Trong bức tranh chung đó, những đơn vị đồng hành lâu dài như Nestlé Milo đã góp phần tạo dựng nền tảng thể thao học đường vững vàng. Thông qua chương trình Năng động Việt Nam nói riêng và các sân chơi học đường nói chung, thế hệ trẻ Việt đang dần được tiếp cận thể thao từ sớm, rèn luyện thể chất và tinh thần để trưởng thành hơn trong tương lai.

Kim Anh